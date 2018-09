Inhalt Seite 1 — Aufbruch in die 80er Jahre Seite 2 Auf einer Seite lesen

Delhi öffnet seinen Riesenmarkt vorsichtig für ausländisches Kapital und Know-how

Wenn ich früher aus Indien zum Heimaturlaub nach Deutschland flog, bekam ich jedesmal von indischen Freunden lange Einkaufslisten zugesteckt. Da wurde gebeten, aus Europa ein paar Batterien mitzubringen und Tesa-Film, Druckknöpfe, Bügeleisen oder einen Wecker. Knirpse waren ebenso begehrt wie Föne, Rasierapparate und Filzstifte, denn all das gab es in Indien höchstens auf dem Schwarzmarkt.

Seit ungefähr einem Jahr gibt es diese Wunschlisten – nachdem sie schon lange geschrumpft waren – nicht mehr: Indien ist in 35 Jahren der Unabhängigkeit endlich weitgehend zum Selbstversorger geworden. Heute können die Inder – vom Atomstrom bis zur Stecknadel – alles bekommen, was sie brauchen – allerdings meistens noch in geringen Mengen und von schlechtester Qualität.

Jedes indische Schreibwarengeschäft führt neuerdings Tesa-Film – nur in zwei Breiten und nicht sehr reißfest, aber immerhin, es gibt ihn. Auch steinschwere, unhandliche Bügeleisen werden überall angeboten. Und wenn der Käufer sich auf dem Schwarzmarkt umschaut und nicht jahrelang auf die offizielle Zuteilung wartet, bekommt er sogar Raritäten wie Zement oder Gasflaschen. Allerdings kosten sie das Dreißig- bis Vierzigfache des Normalpreises.

Kaum ein Tag vergeht, an dem nicht in großformatigen Zeitungsanzeigen für bisher nicht erhältliche Produkte geworben wird: vom zweiflammigen Gasherd mit Grill bis hin zur Waschmaschine – allerdings alles made in India und im Design der frühen fünfziger Jahre. Bei diesem Luxus muß man sich natürlich fragen, ob ein Grill denn überhaupt gebraucht wird, denn indische Speisen werden niemals gegrillt. Und auch eine Waschmaschine mag in einem Land, in dem eine ganze Kaste nichts anderes tut, als für eine paar Rupien Wäsche zu waschen, eher überflüssig sein.

Es gibt neuerdings noch mehr zu kaufen: Gaskocher, Zahnpasta, Motorroller und Plastikschuhe etwa finden reißenden Absatz. Zum Jahresende wurde auch die erste indische Kugelkopfschreibmaschine angeboten. Der Hersteller wirbt mit der Frage, ob man sich denn wirklich noch mit dem alten fünfziger Modell begnügen wolle, verschweigt allerdings wohlweislich, daß das neue Modell auch nur die Technologie der sechziger Jahre hat – wegen der billigen Lizenz.

In Indien gibt es mittlerweile eine große, kaufkräftige Mittelschicht, die sich einiges an Konsumgütern leisten kann. So steigen zum Beispiel die Verkaufszahlen der Farbfernsehgeräte, und es gibt sogar Lieferengpässe, obwohl ein Gerät immerhin 10 000 Rupien kostet, das sind acht bis zehn Monatsgehälter eines Ingenieurs.