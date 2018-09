In allen Industrieländern wächst die Angst vor der Arbeitslosigkeit In Japan, so sieht es aus, ist die Welt noch in Ordnung. Ob Boom oder Konjunkturflaute – amtlich herrscht Vollbeschäftigung. Und so mit es auch bis zum Ende dieses Jahrzehnts bleiben: nur Tokioter Arbeitsministerium rechnet mit einer durchschnittlichen Arbeitslosenquote von nur zwei Prozent.

Die Politiker anderer Industrieländer können ob solcher Voraussagen nur staunen. Sie rechnen offiziell in den nächsten Jahren mit zehn bis zwanzig Prozent Arbeitslosigkeit, ohne zu wissen, wie diese Millionenheere Beschäftigung finden können. Die achtziger Jahre schicken sich an, in der westlichen Welt zum Jahrzehnt der Arbeitslosigkeit zu werden – gleichgültig, ob konservative, christdemokratische, sozialdemokratische oder sozialistische Politiker am Werk sind.

Nachdem die Reagan-Administration die rosarote Brille abgesetzt hat, rechnet die amerikanische Regierung nicht mehr damit, daß die Arbeitslosenzahl rasch unter die Zwölf-Millionen-Grenze absinken werde; erst gegen Ende des Jahrzehnts könnte sie sich halbiert haben.

In Großbritannien streiten sich die Arbeitsmarktexperten verschiedener Couleur darüber, ob es in der zweiten Hälfte des Jahrzehnts „nur“ 2,7 Millionen Arbeitslose geben wird oder mehr als vier Millionen.

In Paris zweifeln Fachleute die optimistische Annahme der französischen Regierung an, daß die Arbeitslosigkeit in den nächsten fünf Jahren nicht über zweieinhalb Millionen hinausgehen werde.

Die Italiener begnügen sich mit der lapidaren Feststellung, daß die Zahl der offiziellen Arbeitslosen – gegenwärtig 2,1 Millionen – in diesem Jahr tendenziell steigen wird.

Für die Bundesrepublik hat soeben der oberste Arbeitsverwalter Josef Stingl die neue Rekordzahl von fast zweieinhalb Millionen Arbeitslosen bekanntgegeben – so viele Beschäftigungslose hat es seit der Gründung der Bundesrepublik noch nicht gegeben. Und Experten sagen voraus, daß bis Ende der achtziger Jahre bis zu vier Millionen Menschen ohne Arbeit sein können.

Schlechte Nachrichten und schlechte Aussichten also überall. Dabei können die alarmierenden Zahlen eigentlich niemanden überraschen – zumindest nicht hierzulande. Denn schon vor Jahren sagte Dieter Mertens, der Leiter des Nürnberger Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, über die steigende Arbeitslosigkeit: „Dies ist die bestprognostizierte Krise des Jahrhunderts.“

Wer es wissen wollte, konnte es schon vom nachlesen, als Günter Buttler und Bernd Hof über Institut der Deutschen Wirtschaft ihre Studie Jahr „Bevölkerung und Arbeitsmarkt bis zum Jahr zahlen vorlegten, in der die heutigen Arbeitslosenzahlen erstaunlich exakt vorausberechnet worden sind.

Die Autoren mußten ihren Prognosen allerdings eine wichtige Annahme zugrunde legen: Daß allen tiker, Gewerkschafter und Unternehmer allen Warnungen zum Trotz genauso Tarifparteien die früher. Und tatsächlich haben die Tarifparteilen die alten Trampelpfade der Lohnpolitik nicht verlassen und flexible Formen der Einkommensverteilung nicht rechtzeitig erprobt; für IG Metall-Chef Eugen Loderer sind sogar heute noch „alle Pläne zur Vermögensbildung nichts anderes als Etikettenschwindel“.

Genauso ist es bei der Arbeitszeitgestaltung, einer anderen Möglichkeit, Arbeitslosigkeit zu mindern; hier zeigten sich die Arbeitgeber besonders stur. Und der Gesetzgeber hat bis heute weder im Bereich der Vermögensbildung noch der Arbeitszeitgestaltung bessere gesetzliche Rahmenbedingungen für flexiblere Lösungen geschaffen.