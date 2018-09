Inhalt Seite 1 — Kämpfer an der heimlichen Front Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Sabine Brandt

Anfang 1953 bereitete die „Berliner Zeitung“, Massenblatt in der Osthälfte der Stadt, den Abdruck eines neuen Fortsetzungsromans vor. Um der Auflage willen sollte das Ünterhaltungsbedürfnis der Leser befriedigt werden. Die Aufbau-Lobpreisungen der neuen DDR-Literatur boten dafür wenig Chancen, und das westliche Angebot kam selbstverständlich nicht in Frage. So blieb nur die Klassik. Die Rezensentin war damals mit der Auswahl betraut und entschied sich zu jenem Zeitpunkt für den Roman „Der Spion“ von James Fenimore Cooper, eine Abenteuergeschichte aus dem amerikanischen Unabhängigkeitskrieg. Gleich darauf wurde sie vom stellvertretenden Chefredakteur zum Rapport befohlen und in scharfem Ton gefragt, welche Absichten mich geleitet hätten: etwa die Rechtfertigung von Spionagetätigkeit, noch dazu amerikanischer? Da aber Coopers Spion als positiver Held in einem revolutionären Volkskrieg agiert, ging die Sache glimpflich aus. Der Roman durfte erscheinen, allerdings mit verändertem Titel. Er hieß nun: „Der Kundschafter.“

Das war zwei Monate vor Stalins Tod. Unter seiner Ägide diente der Begriff „Spion“ als Chiffre für die Ursachen all dessen, was im sozialistischen Staat danebenging: Versorgungsmängel, Produktionspannen, Mißernten, Republikflucht, nichtkonformes Denken – alles war das Teufelswerk von Spionen, Agenten, Diversanten, vornehmlich solcher amerikanischer Provenienz. Die Hysterie, in der die Bevölkerung gehalten wurde, wirkte auf ihre Urheber zurück. Weder die SED noch ihre Staatssicherheitsorgane hätten damals zugegeben, daß sie selbst Agenten über die Grenzen schickten, in erster Linie in die Bundesrepublik.

Seit einem guten Dutzend Jahren ist das anders. Heute gibt es Orden und alljährlich öffentliche Ehrungen für die „Kämpfer an der unsichtbaren Front“. Nur sie werden auch jetzt nicht mit dem Tabuwort „Spion“ bezeichnet, sondern mit dem Ausdruck, den der Chefredakteurs-Vize der „Berliner Zeitung“ einst vorweg erfunden hat: „Kundschafter.“

Sichern die „sozialistischen Kundschafter“ die SED-Herrschaft nach außen, so tun das die „inoffiziellen Mitarbeiter“ des Ministeriums für Staatssicherheit nach innen. Und wenn man nach der Zahl urteilt, so sind die internen Wächter dem Staat notwendiger als die externen, denn es gibt von den einen dreimal soviel wie von den alleren. Diese Angaben finden sich in

Karl Wilhelm Fricke: „Die DDR-Staatssicherheit. Entwicklung, Strukturen, Aktionsfelder“; Verlag Wissenschaft und Politik, Köln 1982; 263 S., DM 29,80.

Der Autor, Spezialist für DDR-Fragen, hat vor drei Jahren eine dickleibige Darstellung und Analyse der „Politik und Justiz in der DDR“ veröffentlicht. Als deren Fortsetzung und Ergänzung muß das jetzt erschienene Buch gesehen werden. Denn wenn auch die Gesetzgebung der DDR die Gewalten so weit trennt, daß die Überwachungs-, Verfolgungs- und Untersuchungsorgane der Staatssicherheit nur als Zuarbeiter der Gerichtsbarkeit erscheinen, so ist es in der Realität nicht anders, als es der Mann auf der Straße sich vorstellt: Staatsanwalt und Richter vollziehen Willen und Absicht der Stasi-Leute.