Von Günter Haaf

"Wenn es eine Möglichkeit gibt, etwas falsch zu machen, dann gibt es auch jemanden, der es tut."

Edward A. Murphy Jr. 1949

Murphy lebt. Und sein Gesetz, in popularisierter Form inzwischen weltweit verbreitet ("wenn etwas schiefgehen kann, dann geht es auch schief"), ist alles andere als ein Witz: Murphy, der heute bei einem Hubschrauberhersteller zu verhindern sucht, daß sein Gesetz Anwendung findet, gewann seine tiefe Einsicht in die Natur des Menschen als Hauptmann der amerikanischen Luftwaffe bei Versuchen mit Raketen.

Murphys Gesetz gilt auch und besonders für die sowjetische Raumfahrt. Wie sonst hätte es die Weltmacht Sowjetunion, die angeblich einen bemannten Flug zum Mars planen soll, fertiggebracht, exakt fünf Jahre nach Kosmos-954 nun auch Kosmos-1402 auf die Menschheit herabregnen zu lassen? Und wie hätte sich diese Menschheit, ganz ohne Murphykow, abermals in eine Angst hineinsteigern können, die gewöhnlich den Sprechblasen des Comic-Helden Asterix vorbehalten ist – die Angst, daß einem der Himmel auf den Kopf fallen könnte?

Kaum waren am 28. Dezember den "Verkehrspolizisten für Weltraumverkehr", wie sich die Satellitenwächter des nordamerikanischen Luftraumverteidigungskommandos in Colorado Springs bezeichnen, die Schwierigkeiten des russischen Kunstmondes aufgefallen, da formierten sich auch schon die ersten Krisenstäbe. Strahlenspürtrupps und Katastrophenschützer gingen in Bereitschaft. Bayerische Kreisverwaltungsreferenten fanden mit ihren Einsatzplänen ebenso Gehör wie neuseeländische Oppositionspolitiker mit ihrer Forderung an die Regierung, doch bitteschön zu verhindern, daß die kleineren Nationen "Abladeplatz für den nuklearen Schutt der Sowjetunion, der Vereinigten Staaten oder einer anderen Großmacht" werden.

Solange das Risiko exotisch ist, kann es noch so klein sein und es wird dennoch beachtet, auch beim zweiten- oder drittenmal. Wie bei Kosmos-954 (und auch im Sommer 1979 bei Skylab) lag auch jetzt die Gefahr, daß Trümmer von Kosmos-1402 – falls sie das Fegefeuer des Wiedereintritts in die Lufthülle überstehen sollten – auf das Gebiet der Bundesrepublik stürzen könnten, bei nur etwa 0,7 Promille. Dennoch starrte die Republik einen Monat lang auf den "Atomsatelliten" (Bild) – einen Monat, in dem nach dem statistischen Mittel knapp zehntausend Verkehrsteilnehmer allein in den westlichen Industriestaaten der Unfalltod ereilte.