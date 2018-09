Das kosten jetzt Hypotheken

Die Hypothekenzinsen sind in den letzten Wochen kräftig zurückgegangen. Die Deutsche Siedlungs- und Landesrentenbank bietet jetzt Wohnungsbauhypotheken-Darlehen zu Nominalzinsen zwischen 6,25 und 7,50 Prozent an. Bei fünfjähriger Zinsanpassung beträgt der Auszahlungskurs bei einer 7,50prozentigen Hypothek 96,0 Prozent. Er sinkt bei einer Zinsanpassung nach zehn Jahren auf 93 Prozent. Das 6,25prozentige Hypothekendarlehen wird bei einer Zinsanpassung von fünf Jahren zu 90,75 Prozent ausgezahlt.

Kein Investor-Visum in den USA

Wer sich von der Investition einiger hunderttausend Mark eine Daueraufenthaltsgenehmigung in den USA verspricht, fällt einer Illusion zum Opfer. Darauf wird in einem Schimmelpfeng-Untersuchungsbericht hingewiesen, der sich mit den Chancen und Risiken von Investitionen in den USA beschäftigt. Das sogenannte Investor-Visum (bei Anlagen von 40 000 Dollar oder mehr) ist inzwischen weggefallen. Daher sind auch Anleger, die Dauerwohnsitz in den USA nehmen wollen, auf Zulassung nach dem Quotensystem angewiesen, das jährlich nur 170 000 Antragsteller aus nichtamerikanischen Ländern berücksichtigt. Je deutlicherem Investor Schritte unternimmt, die auf eine beabsichtigte Dauerwohnsitznahme in den USA hinweisen, desto unwilliger reagiert die I.N.S., die US-Einwanderungsbehörde. Dennoch wird steuerlich als „Ansässiger“ behandelt, wer erkennbar seinen Lebensschwerpunkt in den USA unterhält (z. B. für sich ein Haus kauft und regelmäßig dort lebt). Ansässige Ausländer werden in den USA mit ihrem Welteinkommen versteuert (was teuer werden kann), während die nichtansässigen Ausländer, die kein Gewerbe in den USA betreiben, für Einkünfte aus Investitionen nur US-Quellensteuern zahlen.

Zinsverbilligung für Ausbauten

Die staatliche Zinsverbilligung für Bausparzwischenkredite umfaßt auch den Ausbau und die Erweiterung von bestehenden Ein- und Zweifamilienhäusern, wenn dadurch neuer Wohnraum geschaffen wird. Darauf weist die Bausparkasse Schwäbisch Hall hin. Daneben ist der Ausbau bestehender Gebäude begünstigt, wenn dadurch neue Eigentumswohnungen geschaffen werden. Entscheidend für die Zinsverbilligung ist bei Ausbau und Erweiterung wie bei Neubau: Das Ein- oder Zweifamilienhaus bzw. die Eigentumswohnung muß öffentlich gefördert oder steuerbegünstigt im Sinne des zweiten Wohnungsbaugesetzes sein. Im übrigen gelten für die Zinsverbilligung bei Ausbauten und Erweiterungen die gleichen Bedingungen, die auch für den Bau und Ersterwerb von selbstgenutzten Ein- und Zweifamilienhäusern und Eigentumswohnungen gelten.