In Jaisalmer blieb die Geschichte stehen

Von Monika Häcker

Gleich einem goldenen Diadem auf grün-gelbem Untergrund präsentiert sich Jaisalmer einen Augenblick aus der Ferne, dann verwischt die flimmernde Luft alle Konturen, färbt die Stadt graugelb, holt sie ganz nahe heran und rückt sie wieder weg. Es ist nicht möglich, die Entfernung zu schätzen.

Die karge Eintönigkeit der Wüste Tharr hatte auf dem Weg nach Jaisalmer den Augen nur selten eine Ablenkung geboten: flüchtende Gazellen, Pfauen im Kampf mit dem Wüstenwind, der ihre langen Schleppschweife zu brokatener Pracht auffächerte, Schafe, die ihre schwarzen Schädel unter den weißwollenen Leibern ihrer Herdengenossen vor der erbarmungslosen Sonne schützten, Frauen in abenteuerlich bunter Kleidung an den Wasserstellen.

Avila und Carcassonne fallen mir ein, als wir uns der Stadt nähern. Ohne sichtbaren Übergang wächst die gewaltige Festungsanlage aus gelbem Sandstein aus den Flanken eines 80 Meter hohen Tafelberges.

„Jaisalmer, die frühere Hauptstadt eines Rajputen-Fürstentums, liegt 295 Kilometer westlich von Jodhpur in der Wüste Tharr. Obwohl die Stadt eine sehr eigenwillige Atmosphäre und einige beachtenswerte Tempel und Paläste aufzuweisen hat, wird sie von Touristen wegen ihrer weltfernen Lage kaum besucht“, steht in unserem Nordindien-Reiseführer. Was soll man damit anfangen?

Zum Glück treffen wir Mister Ballani, der uns mit dem Stolz des Einheimischen und der Routine des professionellen Reisebegleiters aus der Neuzeit ins Mittelalter führt.