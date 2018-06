Wenn es dem neuen Chef im Kreml darum gehen würde, den Führungswechsel als eine Wende zu markieren, er könnte mit einem Minimum an Aufwand ein Maximum an Erfolg erzielen: Nichts würde in der Welt eine so elektrisierende Wirkung haben wie die Freilassung Andrej Sacharows aus der Isolierung in Gorki, jener erbarmungslos ausgeklügelten Hölle, in der er hilflos dem KGB preisgegeben ist.