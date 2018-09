Von Hans Schueler

Das Thema law and Order, Recht und Ordnung, von dem der Parteienstreit vor Wahlen in den sechziger und siebziger Jahren weitgehend lebte, kommt im Bundestagswahlkampf 1983 allenfalls am Rande vor. Gibt es über Ziele und Wege der Rechtspolitik in den nächsten vier Jahren und über die Fragen der inneren Sicherheit womöglich gar keine tiefgreifenden Meinungsunterschiede mehr zwischen den Parteien? Oder wirkt die Verbindung mit den Liberalen, die sich ja als traditionelle Hüter des freiheitlichen Rechtsstaates verstehen, auf dem Felde der Rechts- und Sicherheitspolitik wie ein Hemmschuh für CDU und CSU?

So scheint es. Die Freien Demokraten haben beim jüngsten Koalitionswechsel zum Ausgleich für den Verlust des Innenressorts immerhin das Justizministerium besetzt, und sie wollen es behalten, wenn ihnen am 6. März der Wiedereinzug ins Parlament gelingt. Der neue Justizminister Hans Engelhard hält sich bislang bedeckt, aber er läßt keinen Zweifel, daß er für sein Ressort auf Kontinuität bedacht ist; hier soll die Wende gewiß nicht stattfinden. Engelhardt Abwesenheit bei der mündlichen Verhandlung vor dem Bundesverfassungsgericht über die Klagen gegen die Bundestags-Auflösung war zwar nicht als Demonstration gedacht: Für sogenannte Organstreitigkeiten ist er Bundesinnenminister als Vertreter der Bundesregierung zuständig. Friedrich Zimmermanns Auftritt in Karlsruhe bedurfte deshalb keines besonderen Kabinettsbeschlusses. Aber sein Justizkollege hatte doch sehr deutlich gemacht, daß er die Auflösung für verfassungswidrig hält und daß er dem Bundespräsidenten ebenso wie die große Mehrheit seiner juristischen Gutachter davon abgeraten hatte.

Zimmermanns Karlsruher Plädoyer gab zugleich jedem, der genau hinhörte, Aufschluß darüber, wie tiefgreifend die rechts- und sicherheitspolitischen Differenzen zwischen den neuen Koalitionspartnern heute schon sind und daß sie es bei einem Wahlerfolg der FDP bleiben werden. Der Bundesinnenminister begründete mit diesen Differenzen nachgerade die Legitimität der Kohlschen Vertrauensfrage vom vergangenen Dezember: Dem Kanzler fehle es an einer „tragfähigen Regierungsprogramm-Mehrheit“, weil die FDP in bestimmten Bereichen nicht mitziehe. Zimmermann nannte die Bereiche beim Namen: Rechtspolitik, Ausländerfragen, innere Sicherheit. Sie seien in der Koalitionsvereinbarung mangels Übereinstimmung einfach ausgeklammert worden.

In einer neuen Koalitionsvereinbarung nach dem März könnten sie naturgemäß nicht länger ausgespart bleiben. Freilich, würde ein so sehr auf Machterhalt bedachter, zudem persönlich auf das Außenministerium fixierter Taktiker wie Hans-Dietrich Genscher es zulassen, daß ausgerechnet Meinungsverschiedenheiten über vermeintlich so marginale Fragen wie Rechts- und innere Sicherheitspolitik zur Sollbruchstelle einer erneuerten christlich-liberalen Koalition werden? Wohl kaum. Die FDP, die in den nächsten Bundestag einzöge, zählte vermutlich den linksliberalen Gerhard Baum noch zu ihrer Fraktion; sein Einfluß in der Partei ist jedoch heute schon auf ein Minimum geschwunden. Die Mehrheit steht hinter dem Grafen Lambsdorff, ihr dürften Kompromisse auch zu Lasten lang gehegter Überzeugungen und lange vertretener Positionen nicht allzu schwerfallen.

Die rechtspolitische Reformeuphorie der sechziger und frühen siebziger Jahre hat ohnehin ihr natürliches Ende gefunden. Die großen Gesetzgebungskomplexe – Strafrechts- und Strafvollzugsreform, Ehe- und Familienrecht – sind längst mit weitgehender Übereinstimmung aller im Bundestag vertretenen Parteien über die Hürden gebracht. Grundsatzkonflikte, wie etwa der Streit um die Fristen- und Indikationenlösung beim Schwangerschaftsabbruch oder um die Gewissensprüfung bei Wehrdienstverweigerern, hat das Bundesverfassungsgericht entschieden – zumindest auf absehbare Zeit.