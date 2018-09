Die verstaatlichten Konzerne brauchen weitere Kapitalspritzen

Von Hans Hagen Bremer

Ginge es nach Jacques Chirac, dem Präsidenten der oppositionellen gaullistischen „Sammlungsbewegung für die Republik“, würden die von der französischen Linksregierung vor einem Jahr verstaatlichten Konzerne und Banken sofort wieder in Privatbesitz zurückgegeben. Und zugleich würden einige der unmittelbar nach dem Krieg von der damaligen Regierung des General de Gaulle vorgenommenen Nationalisierungen wieder rückgängig gemacht werden. Folgt man den von einigen konservativen Zeitungen veröffentlichten Umfragen, würde eine große Mehrheit der Franzosen einen solchen Schritt begrüßen.

Nur ein Jahr, nachdem das Gesetz in Kraft trat, mit dem am 11. Februar 1982 mehrere große Industrieunternehmen, zwei Finanzgruppen sowie 39 Privatbanken in Staatseigentum übernommen wurden, ist die Diskussion über das Für und Wider der Verstaatlichungen sowie über den weiteren Weg der nationalisierten Unternehmen als „Speerspitze der Industrie“ in Frankreich erneut entbrannt.

Zwar wurden die Verstaatlichungen nach dem Wahlsieg der Linken im Mai 1981 zügig und entschlossen durchgezogen. Doch der nächste notwendige Schritt, die Einfügung der staatlichen Unternehmen in eine umfassende und weitreichende industriepolitische Strategie, läßt noch immer auf sich warten. Die „Flaggschiffe der französischen Industrie“, wie der für die neuen Staatskonzerne zuständige Industrieminister Jean-Pierre Chevènement diese nennt, warten noch auf ihre Kursangabe. Dafür wurde die Öffentlichkeit zum ersten Jahrestag der Verstaatlichungen mit Horrorzahlen über die prekäre Finanzsituation der Konzerne geschockt.

Nach Verlusten von 12,45 Milliarden Franc im Jahre 1981 wiesen die elf zur Gruppe der staatlichen Wettbewerbsunternehmen zählenden Konzerne im letzten Jahr gar Defizite von insgesamt fünfzehn Milliarden Franc aus. Zu dieser Gruppe gehören außer dem Automobilkonzern Renault (Verlust 1982: zwei Milliarden Franc), den Stahlwerken Usinor und Sacilor (Verluste: sieben Milliarden Franc) und den Chemie- und Düngemittelfabriken E.M.C. und C.d.F.-Chimie nun auch der Elektronikkonzern Thomson-Brandt (Verlust: zwei Milliarden Franc), der Elektrokonzern Compagnie Generale d’Electricité (CGE), der Mischkonzern Saint-Gebain, das Chemieunternehmen Rhone-Poulenc, der Metall- und Chemiekonzern Pechiney-Ugine-Kuhlmann (Verlust 1982: 2,5 Milliarden Franc) und der Informatikkonzern CII-Honeywell-Bull, der 1982 mit einem Verlust von 1,4 Milliarden Franc abschloß. Als einziges der neuen Staatsunternehmen wies CGE 1982 noch einen Gewinn aus.

Daß die Finanzsituation der unter dem Zeichen der sozialistischen Rose in Staatsregie übernommenen Unternehmen keineswegs rosig war, darüber hatte man sich im vergangenen Jahr kaum Illusionen gemacht. Doch daß sie so schlecht war, hatte sich niemand vorgestellt. Bei Durchsicht der Bücher, so ein Konzernchef, erlebe er täglich unangenehme Überraschungen.