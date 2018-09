China ist für Touristen schon nicht mehr das große unbekannte Land. Immer mehr Veranstalter nehmen Reisen in das Reich der Mitte in ihre Kataloge auf, nachstehend eine Auswahl aus den Programmen.

Entlang der alten Seidenstraße reisen die Gäste der CSV China Studien- und Verlagsgesellschaft (Hungerer Straße 6-12, 6000 Frankfurt 60). Die Route der 20tägigen Tour (12.6. bis 1. 7.) führt über Beijing, Urumqi, Liuyuan, Jiuquan, Lanzhou und dann von Guangzhou über Hongkong zurück nach Hause. Der Preis beträgt 7280 Mark. CSV arbeitet auch Sonderprogramme aus: Beispielsweise werden Reisen ausschließlich für Frauen in Zusammenarbeit mit dem Chinesischen Frauenverband organisiert. Fahrrad-Freunde können durch Südchina radeln.

Marco-Polo-Reisen (Postfach 1320, 6242 Kronberg) besucht 1983 auf 90 Reisen fünfzig chinesische Städte. In den Zentren Chinas „Kulturen und Landschaffen zwischen Jangtsekiang und Gelbem Fluß“ geht es zwischen dem 16. Juni und 5. Juli; die Reisenden können Guangzhou, Hangzhou, Nanjing, Xian und Beijing besichtigen. Zu zahlen sind für diese Reise 7290 Mark.

Zusammen mit Jules Verne Voyages präsentiert sich Neckermann und Reisen (Hochhaus am Baseler Platz, 6000 Frankfurt) als China-Veranstalter. Wer die berühmten Terrakotta-Krieger in Xian sehen will, kann zum Beispiel die Reise „Lotosblüten“ für 6800 Mark buchen, die insgesamt 20 Tage dauert.

Einen China-Katalog hat auch S.O.T.-Reisen (Tizianstraße 3, 8200 Rosenheim) aufgelegt. Am 12. Mai etwa wird zu einer Fahrt durch den Kaiserkanal gestartet, die durch die chinesischen Landschaften Hangzhou und Guilin führt. Die 17tägige Reise kostet 6955 Mark, besucht werden Beijing, Wuxi, Suzhou, Hangzhou, Tunghsing, Guilin und Guangzhou.

Das Deutsche Reisebüro (Postfach 2671, 6000 Frankfurt) offeriert unter anderem eine 21tägige Reise für 6895 Mark, auf der die Touristen nach einem Besuch Beijings die Städte Yanzhou, Qufu, Nanjing, Wuxi, Tunghsing und Guangzhou sehen.

Inzwischen haben auch Individualreisende Gelegenheit, durch die Volksrepublik China zu reisen, allerdings nur auf vorher festgelegten und gebuchten Routen und nur in der Zeit zwischen November und März. Buchungen gehen über das DER (und dessen Reisebüros). Sobald diesem die Genehmigung des Lüxingshe in Beijing vorliegt, kann das Visum beantragt werden bei der Botschaft der Volksrepublik China in 5307 Wachtberg-Niederbachem, Konrad-Adenauer-Straße 104. H. L.