Ist die EG schuld am Hunger in der Welt? / Von Reiner Luyken

Der britische Unterhausabgeordnete Richard Body hatte einen Einfall. Warum, so fragte er, züchten die Briten eigentlich keine Bananen am Hang des Ben Nevis? Es ist der höchste Berg der Insel, weit droben im Norden des Landes. Er trotzt dort den harschen Wetterbedingungen, wie sie nun einmal in der Nähe des arktischen Zirkels herrschen.

An seinen Hängen Bananen zu züchten, wäre technisch kein Problem. Man müßte nur die Bodenqualität verbessern, gute Erde hinaufschaffen und diese kräftig mit Kunstdünger versetzen. Dann brauchten nur noch riesige Gewächshäuser errichtet zu werden, die so konstruiert sind, daß sie den orkanartigen Herbststürmen und Blizzards standhielten, die in dieser Region vorkommen. Es müßten wohl auch noch spezifische Bananensorten gezüchtet werden, die unter diesen Bedingungen gedeihen können. Zum Stückpreis von zehn oder zwanzig Mark würden sie dann ins Geschäft kommen. Es wäre dann schließlich nur noch ein kleiner Verwaltungsakt nötig, um ihren Verkauf auch zu garantieren: Die Einfuhr billiger Bananen aus südlichen Ländern muß verboten oder zumindest mit hohen Abschöpfungen so verteuert werden, daß Bananen aus südlichen Ländern noch teurer wären als die britischen Produkte.

Absurde Politik

Die Vorteile dieser Aktion liegen auf der Hand: Es werden zahlreiche Arbeitsplätze geschaffen, und die Versorgung der Bevölkerung mit Bananen ist auch in Krisenzeiten gesichert.

Eine Absurdität? Gewiß. Doch der englische Unterhausabgeordnete Richard Body meint, diese Idee sei keineswegs viel absurder als mancher andere Auswuchs der europäischen Landwirtschaftspolitik.

Der konservative Abgeordnete des bäuerlichen Stimmkreises Holland-with-Boston ist selbst Viehzüchter und Mitglied des Landwirtschaftsausschusses des Unterhauses. Seine Kritik an der EG-Agrarpolitik hat er unter dem Titel Agriculture: The Triumph and the Shame als Buch vorgelegt. „Dieses Buch stellt eine Herausforderung aller bislang als selbstverständlich akzeptierten Lehrmeinungen der Landwirtschaftspolitik dar“, schrieb ein Rezensent.