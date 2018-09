Von Heinz Josef Herbort

Als das Stück uraufgeführt wurde, vor 160 Jahren zu Karneval am 3. Februar 1823 im Teatro La Fenice in Venedig, mußte der Komponist damit rechnen, auch noch den letzten Rest seiner Reputation zu verlieren. Gut einen Monat zuvor hatten ihn nämlich die aufgebrachten Venezianer an gleicher Stelle bis gegen drei Uhr morgens mit einem Tumult sondergleichen bedacht. Gioacchino Rossini, Musikdirektor in Neapel, war damals so unbedacht oder schlicht so faul gewesen, ein Stück ohne die versprochenen Änderungen mitzubringen, das zwei Jahre vorher in Neapel entsetzlich durchgefallen war: „Maometto II“.

Als Rossini nun das neue Stück vorstellte, „Semiramide“ (dessen Inhalt weit komplizierter und unwahrscheinlicher, unerheblicher und doch gewichtiger ist als der des „Troubadour“), hatte er es zwar in der Rekordzeit von 33 Tagen zu Papier gebracht. Nach der Ouvertüre waren auch erste positive Reaktionen zu spüren. Am Ende gab es viel Zustimmung und anschließend 27 Wiederholungsaufführungen. Aber die strenger urteilende Musikgeschichte zeigte, wie die Kritik, mit dem Daumen nach unten.

Die stilistische Entwicklung war schließlich längst weitergegangen. Richard Wagner, der zwar aus ganz anderen, nämlich allein seinem künstlerischen Egozentrismus frönenden Gründen in Opposition stand und zynisch anmerkte, daß er „nicht begriffe, wie man in der Oper mit irgend etwas das Publikum zu langweilen befürchten könne, nachdem man es daran gewöhnt habe, an der Rossinischen ‚Semiramide‘ Gefallen zu finden“ – jener Richard Wagner einerseits, Verdi und Puccini, der „verismo“ also andererseits setzen mit ihren durchkomponierten Musikdramen die Zielpunkte einer schon weit früher begonnenen ästhetischen Tendenz, die auf eine bei Rossini noch hoch bewunderte Kategorie künstlerischer Äußerung total verzichtete: auf den „canto fiorito“, den „geblümten Gesang“ – den „verzierten Stil“.

Einhundert Jahre nach Rossinis Tod entdeckt die musikalische Praxis diese alte Kunst neu: Nach Los Angeles und New York (1964) holten 1980 die Festspiele von Aix-en-Provence die „Semiramide“ wieder aus dem Archiv. Das Quartett der Protagonisten kommt immer wieder einmal zusammen und trägt das Stück durch die Musikhauptstädte Europas. Jetzt war man in Hamburg, im Mai wird man in Berlin sein. Alle Aufführungen und damit das Werk verdanken einen Großteil Ihres Erfolges der Tatsache, daß es (wieder) eine Sängerin gibt, die über die stupende Technik des canto fiorito und außerdem den dreiregistrigen Stimmumfang verfügt: Marilyn Horne.

Die Karriere beginnt zwar früh, ist aber zunächst kaum aufregend. Bei der Vierjährigen – 1934 in Bradford, Pennsylvania, geboren – entdeckt der Vater: „Hier gibt es eine Stimme!“ Die präsentiert sich bald zum erstenmal öffentlich mit einer schottischen Volksweise: „Believe me of all einer endearing young charmes.“ Übersiedlung nach Los Angeles. Stipendium der University of Southern California. Dort weiß die junge Sängerin bereits, was sie kann, aber auch woran sie sich noch nicht versuchen darf: Als sie zum Abschlußexamen „Carmen“ singen soll, weigert sie sich, weil sie ihre Stimme für „noch nicht reif“ hält; prompt läßt der Ausschuß sie durch die Prüfung rauschen. Die Folge des Mißerfolges: Arbeit; wenige Wochen später singt Marilyn Horne das Playback für Dorothy Dandridge in Otto Premingers Film „Carmen Jones“.

Und weiter Arbeit: Kooperation mit Igor Strawinsky und dessen Assistenten Robert Craft, durch die sie eine Menge Erfahrung mit sehr neuer und sehr alter Musik bekommt; dann mit einem Dirigenten des Orchesters der 7. US Army, Henry Lewis, der bald darauf ihr Ehemann wird (und noch heute, nach der Trennung, empfiehlt, an einer Stelle in „Cenerentola“, wo der Spitzenton nicht hundertprozentig kommen will, ein „portamento“ zu machen, dieses geschmacklich diffizile gleitende Hochtragen des Tones – und prompt ist die Schwierigkeit überwunden).