Es ist still geworden um den Versuch, den realen Sozialismus gedanklich aufzuheben

Von Hansjakob Stehle

Wenn extrem verschiedene Richtungen sich als ausweglos erweisen, liegt die Ausschau nach dem "Dritten Weg" allemal nahe. Ob er aber zu finden ist, ohne die Sackgassen wirklich zu verlassen? Die westeuropäische Sozialdemokratie war da von jeher konsequenter als jene nostalgischen Jünger von Marx und Lenin, die – den Horror des Stalinismus im Nacken – einen dritten Weg irgendwo im Niemandsland zwischen Bolschewismus und demokratischem Sozialismus suchen. Sie trauern dem Impuls einer Oktoberrevolution nach, die den Völkern längst nur noch die Signale einer imperialen Großmacht gibt. Hier liegt der Kern der "Identitätskrise", in die jene Parteien geraten sind, die mit dem Schlagwort vom Eurokommunismus lange Jahre viel von sich reden machten, um die es jedoch längst merklich stiller geworden ist:

Karin Priester: "Hat der Eurokommunismus eine Zukunft? Perspektiven und Grenzen des Systemwandels in Westeuropa"; Verlag C. H. Beck, München, 236 S., DM 36,–

Die Münsteraner Professorin kommt zu dem Schluß, daß der Boden für jenen Dritten Weg zwar "programmatisch" (also theoretisch) heute vorbereitet sei, "parteipolitisch hingegen kaum". Warum es gerade mit der Praxis so hapert, kommt in der klugen, kenntnisreichen, doch terminologisch oft überspannten Analyse nur teilweise zum Vorschein. Und dies, obwohl das Buch die – aus verschiedenen Gründen stockenden – Anpassungsversuche der französischen, italienischen und spanischen KP an die nationalen und sozialen Gegebenheiten ihrer Länder, ihr Bemühen, "klassenübergreifende Volksparteien" zu werden, in den Vordergrund stellt. Karin Priester berücksichtigt auch den – von Soziologen sonst oft vernachlässigten – historischen und ideengeschichtlichen Hintergrund: den italienischen "Transformismus", der die Konturen der politischen Positionen auch zwischen den Linksparteien verwischt. Sie unterschätzt oder übergeht jedoch den (für das intellektuelle Seziermesser weniger ergiebigen) Pragmatismus, ja Opportunismus, der das Verhalten großer Parteien im demokratischen Kräftespiel mitbestimmt.

So war es die Ermordung des Christdemokraten Aldo Moro, die 1978 das Scheitern der KPI-Strategie vom "historischen Kompromiß" auslöste. Und ihre jetzige selbstbewußtere Linie, auf der sie sich als "demokratische Alternative" präsentiert, wäre kaum denkbar ohne die polnischen Ereignisse. Wenn, wie Karin Priester annimmt, die Eurokommunisten ihre Zukunft letztlich in der "Aufhebung der historischen Spaltung der Arbeiterbewegung nach 1917" sehen, dann wird ihr Verhältnis zum Sowjetkommunismus zum Prüfstein ihrer Glaubwürdigkeit – gewiß nicht zum einzigen, aber zum wichtigsten.

Verhängnisvolles Schweigen