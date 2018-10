Inhalt Seite 1 — „Es lohnt sich, zu leiden“ Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Hans-Peter Riese

Über kaum eine Oppositionsbewegung in Osteuropa hat der Westen so detaillierte Berichte wie über die der ČSSR. Zwar bemüht sich das Regime von Staats- und Parteichef Gustav Husák seit nunmehr fast 15 Jahren, das Land zu „normalisieren“, die letzten Spuren eines, „Sozialismus mit menschlichem Antlitz“ endgültig zu tilgen und selbst historisch vergessen zu machen. Aber trotztdem ist in der ČSSR 1977 unter dem Namen „Charta ’77“ eine „Bürgerinitiative“ entstanden, die Historiker vielleicht einmal als fundierteste Oppositionsbewegung in einem sozialistischen Staat ansehen werden.

Das liegt sicher daran, daß in ihr viele der ehemaligen Reformkommunisten mitgearbeitet haben, die auf Grund ihrer intimen Kenntnisse dem Regime besonders gefährlich werden konnten. Eine erhebliche Rolle hat aber zweifellos auch gespielt, daß in dem Land, obwohl es oft als der westlichste Vorposten der Slawentums bezeichnet wurde, demokratische Traditionen und die mit ihnen verbunden ethischen Orientierungen nicht verloren gegangen sind.

Viele bedeutende Intellektuelle, die in der Charta engagiert waren, wurden entweder zu langjährigen Gefängnisstrafen verurteilt – wie der Dramatiker Václav Havel – oder mußten ins Exil gehen, wie der ehemalige ZK-Sekretär unter Alexander Dubček, Zdenek Mlýnař und der Dramatiker Pavel Kohout, die beide heute in Wien leben. Die Folgen dieses in der Nachkriegszeit einmaligen Exodus sind immer wieder beschrieben worden; die unwürdigen Lebensumstände der Daheimgebliebenen scheinen hinreichend bekannt. Daß dennoch die inneren Existenzbedingungen und Motivationen dieser Opposition nie so recht ins Blickfeld geraten sind, bemerkt der Leser des Buches von

Eva Kanturková: „Verbotene Bürger – Die Frauen der Charta ’77“; mit einem Vorwort von Jiři Lederer; Langen-Müller, München/Wien 1982, DM 22,-.

In ausführlich protokollierten Gesprächen kommen zwölf Frauen zu Wort, die ausnahmslos die „Charta“ unterschrieben hatten und deshalb zum Teil mit Gefängnis bestraft wurden oder deren Männer und Söhne wegen desselben „Deliktes“ im Gefängnis sitzen oder gesessen haben. Die Autorin selber gehört zu jenen Ausgestoßenen der tschechoslowakischen Kultur, die nicht publizieren dürfen, deren Bücher aus den Bibliotheken verschwunden sind, und die mit jedem im Ausland publizierten Buch ihre Freiheit riskieren. 1981 wurde Eva Kanturková verhaftet und man drohte ihr mit schwerer Strafe, falls dieses Buch irgendwo im Ausland erscheinen sollte. Ohne daß es zum Prozeß gekommen wäre, wurde sie nach acht Monaten auf freien Fuß gesetzt; die Anklage schwebt seitdem als ständige Drohung über ihr.

Es ist gerade dieser Hintergrund, der die oft lapidaren, nie larmoyanten oder prätentiösen Aussagen dieser grauen so eindrucksvoll erscheinen lassen. Anna Sabatová, heute Mutter von zwei kleinen Kindern, hat mit 20 Jahren als Philosophie-Studentin zwei Jahre und einen Monat im Gefängnis verbracht. Sie hatte, zusammen mit ihrem Vater und ihren beiden Brüdern, auf Flugblättern zu einem Wahlboykott aufgerufen. 1972 wurde, daraufhin außer der Mutter die gesamte Familie Sabata zu mehrjärigen Haftstrafen verurteilt. Wenn sie heute zurückblickt – ihr eigener Mann, Peter Uhl, verbüßt mittlerweile ebenfalls eine vierjährige Gefängnisstrafe – zögert sie dennoch keinen Moment zu bekennen: „... wenn Vater und meine Brüder im Gefängnis gewesen wären und ich nicht ... da wäre bei mir ein Trauma zurückgeblieben. “