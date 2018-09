Inhalt Seite 1 — Hemdsärmelig zu Tal Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Rainer Schauer

Drojee ist der unbestreitbare Star unserer Gruppe. Er nimmt die steilsten Abfahrten in der Direttissima, schlägt Haken wie ein Trickskifahrer und umkurvt mit wehendem Haar elegant wie ein Slalomspezialist die grünen Tannengruppen auf den weiten, weißen Firnhängen des Wildkogelgebiets bei Neukirchen am Großvenediger. Drojee heißt auf deutsch Diamant. Und der zottelige, schwarze Edelstein unseres Trupps ist ein tibetanischer Tempelhund, für den der Schnee ein Paradies ist. Peter Herzog, der Leiter der Skischule Neukirchen, hat den lebenden Haarteppich von einer seiner Himalaja-Expeditionen mit ins Salzburger Land, ins obere Pinzgau gebracht.

Jetzt spitzt Drojee die wuscheligen Ohren. Irgendwo hinter den weißen Bergen ist dumpf grollend eine Lawine niedergegangen. Peter Herzog drängt zum Aufbruch. "Spätestens um zwölf Uhr sollten wir im Tal sein. Sonst wird’s zu gefährlich." Es ist Ende März. Die Sonne steht fast senkrecht über den funkelnden Firnhängen des Dürnbachtals. Wir sind 1700 Meter über dem Meeresspiegel. Weit und breit kein Haus, keine Almhütte, Kein anderer Skifahrer. Hemdsärmelig und im Sicherheitsabstand von zehn bis 15 Metern gleiten wir schnell ins Tal. Der körnige und eisige Firn der frühen Stunden hat sich in einen wässerigen, tiefen und wenig Halt gebenden Brei verwandelt. Da genügen der Tritt einer Gemse oder der Sturz eines Skifahrers, um den Berg in Bewegung zu setzen. Dann donnern Lawinen, fest wie Schneezement, von den Bergflanken, reißen sich Schneebretter los, die Schneisen breit wie Autobahnen in die Hänge furchen. Die Lawinenpiepser, die wir alle um den Hals tragen müssen, sind keine Lebensversicherung. Oft dienen sie nur dazu, einen Toten schneller zu finden, der die Warnungen der Einheimischen mißachtet hat.

Gut, eine kalkulierbare Gefahr fährt mit, aber Firnschneefahren, dort wo keine Lift- und Pistenspuren kreuzen, das ist so erregend, abenteuerlich und frei wie Tiefschneefahren in unberührter Alpennatur. Über baumlose Hänge zu flitzen, im Schatten knorriger Fichten zu rasten, nichts als den glitzernden Schnee und den föhnblauen Himmel zu sehen, die heiße Frühjahrssonne im Gesicht zu spüren, nichts zu hören als das metallene Knirschen der scharfen Stahlkanten in körnig-eisigen Schneekristallen und das Gekrächze der Dohlen – dieses Erlebnis ist eine der letzten Alternativen zum Pistentourismus.

Dann wieder die Felle anzuschnallen, wieder einen neuen Gipfel zu besteigen, wieder frei die Abfahrt wählen zu können, gibt das befreiende und befriedigende Gefühl: Ich bin geschafft, aber ich habe es geschafft. Der Körper dampft vor Anstrengung, und der Schweiß, vermischt mit der Gletschercreme, beißt in den Augen, die Zunge ist trocken, und der Puls fliegt, der Atem geht schwer. "Jetzt", spottet jemand aus unserer Gruppe, "kommt ihm gleich das Beuschel aussi."

Die Freiheit des Firnschneefahrens und die Anstrengungen abseits der gepflegten Pisten sind auch für den ungeübten Skitouristen nachvollziehbar. "Ein perfekt gefahrener Stemmschwungbogen", sagt Peter Herzog, "ist allerdings die erste Voraussetzung. Dann muß der Firnschneefahrer aber auch in der Lage sein, auf steilen Hängen jederzeit seine Geschwindigkeit kontrollieren zu können." Goldene Regel Nummer zwei: Niemals ohne Begleitung erfahrener, einheimischer Berg- oder Skiführer in ein unbekanntes Ski- oder Tourengebiet aufbrechen, denn auch trainierten und geübten Skifahrern sind die besonderen Witterungs- und Schneeverhältnisse des jeweiligen Gebietes fremd. Und spätestens dann, wenn im Tal die Kirchenglocken die Mittagsstunde einläuten, sollte der Firnschneefahrer wieder unten sein. Die von der Frühjahrssonne erwärmten Hänge sind ideale Rennstraßen für Lawinen und Schneebretter.

Wir brechen morgens um neun Uhr zu den weißen Bergen rund um Neukirchen auf. Es weht ein eisiger Wind, als wir mit der Wildkogelbahn bis auf 2100 Meter hinauffahren. Dann sausen wir den beinharten Nordhang zum Ganserlift hinunter, schwingen ins Mühlbachtal ab und schaukeln mit dem Frühmesserlift auf 2100 Meter. Eine halbe Stunde stapfen wir zum Frühmessergipfel (2300 Meter), von dem aus ein weites Firngebiet zugänglich ist. Rast am Bergkreuz. Im Süden blinken die Schneefelder der Zillertaler Alpen und der Hohen Tauern, im Norden recken sich die schartigen Rücken der Kitzbüheler Alpen in den Himmel. Und über allen Gipfeln ist Ruh’. Die jedoch wollen die armen Osttiroler dem schönsten Gletscherberg Österreichs, dem Großvenediger, der jetzt so majestätisch in der klaren Ferne steht, nehmen. Doch die Neukirchner möchten die Erschließung des gewaltigen Dreitausenders zum Ski- und Gletscherskigebiet von ihrer Seite aus verhindern. Wieder einmal endet die Diskussion in der unwiderlegbaren Tatsache, daß unberührte Romantik gleichzeitig auch Armut der Bevölkerung heißt. Die Osttiroler wollen’s nicht mehr.