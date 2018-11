Es ist fünf Minuten vor zwölf – mit so allzu deutlich erhobenen Zeigefingern will uns Herbert Wernicke in seiner Hamburger Inszenierung immer wieder auf die politische Brisanz der Klabund-Oper „Der Kreidekreis“ von Alexander Zemlinsky aufmerksam machen. Aber dem Flick vor der Tür ist mit Halbherzigkeit ebenso wenig beizukommen wie dem Erinnerungsscnwund an die frühen dreißiger Jahre. Papierene Dialoge und operettenhafte Aufzüge, peinliches Amateur-Schauspiel und ein Jalousetten-Bauhaus mit Jugendstil-Nuancen, ein bißchen vom Avantgardismus der leeren Szene oder der erstarrt-stehenden Bilder – das hilft nicht, den Musiker Zemlinsky aus dem unbequemen Winkel zwischen Mahler und Schönberg, in dem er nun doch einmal nicht ganz zu Unrecht vergessen wurde, herauszuholen. Etwas kaukasischer müßte der Kreidekreis schon sein. H. J. H.