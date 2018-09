Die SPD: Spitze des Fortschritts oder Traditionskompanie

Von Gunter Hofmann

Bonn, im März

Mit ein paar dürren Worten hat Hans-Jochen Vogel hinterher die Wogen zu glatten versucht. Ohnehin ist er ein Mann, zu dem Gefühlsüberschwang nicht paßt. Auch am Dienstag, als in der SPD-Fraktion die große Schlacht um die neue achtköpfige Fraktionsspitze und den gesamten Vorstand in seinem Sinne entschieden war, hat er sich nicht viel Erleichterung anmerken lassen.

Soviel Kampfesstimmung und Bitterkeit, nahedran zur offenen Kriegserklärung, hat es selten in der Fraktion gegeben, was in der SPD etwas heißen will. Aufbegehrt hatte diesmal die Rechte. Sie fand Vogels "Integrationsmodell" schlicht desintegrativ und unterbreitete daher ihre eigenen Vorschlage.

Vogel hat bei der Wahl seiner Stellvertreter seine Vorstellungen durchgesetzt. Aber der Sieg ist hart erkämpft worden und muß noch bezahlt werden. Vogel, so argumentierten seine Widersacher, müsse "wohl die Machtstrukturen noch kennenlernen". Das ist geschehen; ihm sind Grenzen gezeigt worden.

Gewählt wurden acht Stellvertreter, die zugleich für bestimmte Sachgebiete zuständig sind, wie das zuletzt auch Helmut Kohl als Oppositionsführer gehalten hat: Horst Ehmke (Außenpolitik), Hans Apel (Währung, Finanzen), Anke Fuchs (Sozialpolitik), Volker Hauff, (Ökologie), Jürgen Schmude (Innenpolitik). Gewählt wurden in einer Kampfabstimmung aber auch Wolfgang Roth (Wirtschaft) gegen Herbert Ehrenberg und Herta Däubler-Gmelin (Frauenfragen) gegen Waltraud Steinhauer. Wilfried Penner zog zugunsten von Alfred Emmerlich (Recht) seine Kandidatur freiwillig zurück.