Von Roger de Weck

Jacques Delors packte der Zorn. Der französische Wirtschafts- und Finanzminister schalt seine deutschen Kontrahenten wie ungelehrige Schüler: "Ich habe es mit der Arroganz und der Überheblichkeit von Leuten zu tun, die nicht verstehen, worum es geht." Im Kreise der Finanzminister zu Brüssel ging es um alles oder nichts: um den Fortbestand des Europäischen Währungssystems. Delors, der einst heftig gegen die "egozentrische Währungspolitik der Amerikaner" wetterte, stand nun selbst als Egozentriker da. Der Franzose, der in seiner Jugend der Schlagzeuger einer Jazz-Band war, schlug so kräftig auf die Pauke, daß seine Gesprächspartner zynisch argwöhnten, er verteidige zugleich den maroden Franc und seine eigene Karriere. Wurde von dem fälligen Revirement in der französischen Regierung nicht Jacques Delors als möglicher Nachfolger von Premierminister Pierre Mauroy gehandelt?

Abwertungen sind allemal Zeichen von Schwäche; Delors Widertand gegen eine Abwertung war ein Zeichen der Not. Der Minister hatte nicht seine eigenen Ambitionen im Blick, und er war nicht einmal in erster Linie auf Frankreichs Prestige und grandeur bedacht, sondern auf handfeste nationale Interessen. Die französische Wirtschaft ist in einem so schlechten Zustand, daß ihr Abwertungen des Franc weit mehr schaden als nützen. wie die Erfahrung zeigt, vermag Frankreich trotz eines günstigeren Franc-Kurses seine Exporte nicht zu steigern, während die Importe von Erdöl und Rohstoffen verteuert werden. Damit bläht sich die bereits bedrohliche Auslandverschuldung auf. Deshalb stehen die Chancen schlecht, daß der Franc endlich den Teufelskreis durchbricht. In Jacques Delors fand er nun seinen Retter – bis zum nächsten Währungspoker.

Die Bahnen des 57jährigen Pragmatikers kreisen seit jeher um den Franc. Delors’ Vater trug die hellblaue Uniform eines Geldboten der Banque de France. So trat auch Delors jun. mit achtzehn Jahren als Volontär – und Werkstudent – in die Dienste der Notenbank, und er hielt ihr während der folgenden achtzehn Jahre die Treue.

Trotz seiner steilen Karriere blieb Delors aber auch sich selber treu. Nie zog es ihn aus seiner bescheidenen Wohnung im tristen zwölften Arrondissement in die besseren bürgerlichen Viertel. Als einziger aus seinem Freundeskreis in der militanten Christlichen Arbeiterjugend hatte er das Privileg gehabt, studieren zu dürfen. "Mein schlechtes Gewissen bin ich nie losgeworden", ist in einem Buch nachzulesen, das der praktizierende Katholik 1975 veröffentlichte: Der kleine Zentralbankbeamte schrieb unter dem Pseudonym Roger Jacques in einem christlichen Gewerkscnaftsblatt; der haut fonctionnaire, zuständig für soziale Fragen im Kommissariat für Wirtschaftsplanung, trat dem linken Club Jean Moulin bei. Der Club, der den Namen des prominentesten Opfers von Klaus Barbie trägt, war ein Sammelbecken brillanter, antigaullistischer Jungtürken.

So fielen Freund und Feind aus allen Wolken, als Delors 1969 zu einem der engsten Berater von Pompidous Premierminister Jacques Chaban-Delmas avancierte. Heute läßt Chaban-Delmas freilich kein gutes Haar mehr an Delors. Damals bildeten die beiden jedoch ein durchaus harmonisches Gegensatzpaar. Allem Anschein nach war Delors der Urheber von Chaban-Delmas’ sozialreformerischem Projekt einer nouvelle société.

Wütend war, allen voran, Präsident Pompidou. Delors habe sein Projekt einer "neuen Gesellschaft" Chaban-Delmas verkauft, "nachdem er es zuvor mir angeboten und ich es abgelehnt habe". In wütender Bewunderung resignierte Georges Pompidou: "Starke Burschen, diese Beamten. Auf die Marionetten kommt es ihnen nicht an; Hauptsache, sie ziehen die Fäden."