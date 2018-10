Von Raimund Hoghe

Einmal habe sie sich zu Weihnachten ein langes Kleid gewünscht. „Kauf dir das am besten selbst“, habe ihr Mann gemeint. Aber sie habe es dann doch nicht getan, und als ihr Mann am Heiligen Morgen fragte, was sie am Abend anziehen wolle, habe sie wie in den vergangenen Jahren ihren langen schwarzen Rock tragen wollen und die Silberlurexbluse mit den Fächerärmeln, „wo ich immer so schön die Gläser mit umwerfen kann. Und als die Bescherung losgeht, hängt am Wohnzimmerschrank ein wunderschönes langes blaues Abendkleid mit spitzem Ausschnitt und langen Ärmeln – so ganz zeitlos geschnitten.“ Nur ein Stück zu lang sei es ihr gewesen und am Ausschnitt ein bißchen nackt.

„Da mußt du dir oben eine Blume kaufen, hat mein Mann gesagt – und dann bin ich rumgelaufen.“ Denn die Ansteckblumen seien entweder zu teuer gewesen oder in der Farbe nicht passend – „da mußte ’ne weiße dran“. Schließlich habe sie auch eine gefunden, in einem Blumengeschäft, eine aus Seide für die Vase. „Die war weiß und kostete nur 1,75.“ Die Blüten habe sie vorsichtig auseinandergepflückt und mit dem Faden leicht drangenäht ans Kleid – „da sah das gleich ganz anders aus“. Anziehen könne sie ihr langes Blaues jedoch nur selten. „Wenn Hochzeiten sind oder am Heiligen Abend, wenn wir zur Schwiegermutter gehen – da sind wir alle in lang. Und dann zieh’ ich es Karneval an. Da tun wir uns schön anmalen und kleben uns glitzernde Sterne ins Gesicht und in die Haare und – dann machen wir Aufnahmen.“

Es schellt. Maria Rüb, 52, Wartefrau in einer Bahnhofstoilette in Wuppertal, steht auf und geht zur Tür. „Guten Tag.“ „Guten Tag“, höre ich durch die angelehnte Tür. Die Fenster des zwischen den Toiletten liegenden Aufenthaltsraumes sind mit gelblicher Farbe zugemalt; vor den undurchsichtigen Glasscheiben zieht ein silbernes Band die weißen Gardinen zur Seite. Maria Rüb kehrt zurück und legt zwanzig Pfennig in eine Zigarrenkiste.

„Im vierten Jahr“ arbeitet sie jetzt in der von der Stadt an eine Privatfirma vermieteten Toilette. „Vorher war ich ein Jahr lang arbeitslos und hab’ gestempelt. Ich hab’ immer an Arbeit gedacht, aber nur Absagen gekriegt. Überall hieß es: ‚Zu alt, zu alt‘ oder ‚Wir suchen keine‘. Dann hab’ ich eine Freundin angerufen, und die hat mir die Nummer von der Firma gegeben, und ich konnte gleich anfangen mit einem Stundenlohn von 6,60 Mark.“

Seitdem ist sie in der ein paar Meter unter der Erde gelegenen Bahnhofstoilette Wartefrau: eine Woche von 7 bis 13.30 Uhr, in der andern von 13.30 bis 20 Uhr. „Ich hab’ jetzt siebenhundert Mark im Monat“, berichtet Maria Rüb – „aber ich kleb’ wenigstens für die Rente. Ich hab’ meine ganzen Unterlagen zusammen, und solange wie ich gesund bin, will ich arbeiten. Ich will nicht aufhören, bis ich 63 bin. Und dann muß ich mal gucken, wieviel Rente es dann gibt. Ich will sehen, daß ich eine gute Rente hab’, daß ich dann versorgt bin und nicht vom Sozialamt leben muß – das wär’ für mich ein Horror.“

„Ich hab’ ja immer gearbeitet“, sagt Maria Rüb. Sie sagt das so, daß darin kein klagender Ton ist, nur Selbstverständlichkeit. 1944, als sie noch keine 14 ist und „sehr zierlich“, macht sie gleich nach der Schule ihr Pflichtjahr, „in einem Lebensmittelgeschäft. Da hab’ ich den Laden saubergemacht, Lebensmittelmarken aufgeklebt, auf die Kinder der Leute aufgepaßt. Und dann hab’ ich noch in den Fabriken gearbeitet, und später bin ich zur Gastronomie übergewechselt und hab’ bedient.“