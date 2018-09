Trotz Koalitionsvereinbarung: Streit ist programmiert

Von Rolf Zundel

Bonn‚ im März

Die Freien Demokraten erlebten zu Wochenbeginn "ein doppeltes Glücksgefühl". Zum einen hatten sich bei der Nachzählung der Bundestagswahl noch 1144 Zweitstimmen für die FDP gefunden – mit der Folge, daß die Partei jetzt statt mit 6,9 mit blanken 7 Prozent zu Buche steht, was den Liberalen ein besonderes Vergnügen bereitete, weil die CSU sich so ausführlich über die "Sechs-Prozent-Partei" mokiert hatte. Zum anderen erfuhren sie, daß ihnen Franz Josef Strauß im Bonner Kabinett erspart bleibt.

Lauten Jubel über diese Nachricht versagte sich die FDP allerdings. Immerhin waren die Koalitionsverhandlungen noch nicht ganz zu Ende, und die Empfindlichkeit des Bayern ist wohl bekannt. Noch am Montagmorgen waren die Liberalen per Rundruf vergattert worden, auf den groben Klotz des jüngsten Strauß-Interviews nur ja keinen groben Ken zu setzen. Der bayerische Ministerpräsident hatte nämlich in der Bild- Zeitung dekretiert: "Für die FDP ist es nicht leicht zu verbrennen, was sie in den letzten 13 Jahren angebetet hat. Sie muß über ihren Schatten springen." Außer von den Jungliberalen, deren Bedürfnis nach Profilierung das Thomas-Dehler-Haus noch nicht gewohnt ist, war denn auch kein lautes Wort zu hören. O, rühret, rühret nicht daran ...

Die FDP genoß denn auch die befreiende Nachricht aus Bayern ziemlich still, aber sehr intensiv. Erleichtert durfte sich ja nicht nur der stellvertretende Parteivorsitzende Morlok fühlen, der verkündet hatte, die FDP müsse Strauß in Bonn verhindern, oder der Abgeordnete Möllemann, der kühn versprochen hatte, er werde sein Mandat niederlegen, wenn Strauß Minister werde. Erleichtert war die ganze Parteiführung, denn eine Mitgliedschaft von Strauß in der Bonner Kabinettsrunde, gar als Verteidigungsminister, hätte jedes Verhandlungsergebnis, und wäre es noch so gut ausgefallen, für die Liberalen schlecht aussehen lassen.

So aber, meinten die Liberalen, habe ihnen Franz Josef Strauß wiederum jenen Dienst geleistet, auf den sie in allen schweren Stunden rechnen konnten: die politische Funktion der FDP deutlich zu machen. Ohne ihn, der ausgezogen war, die Liberalen das Fürchten zu lehren, waren sie in der neuen Koalition, in der fast jede Position in der FDP auch Fürsprecher in der Union findet, kaum erkennbar gewesen. Strauß aber machte sie sichtbar – und zugleich auch die Grenzen seines Einflusses. Fast wären einige Liberale jetzt versucht, dem Bayern ein herzliches "Vergelt’s Gott" für dessen Lebensleistung im Dienste der FDP zuzurufen.