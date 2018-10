Alfred Kolleritschs Gedichtband „Im Vorfeld der Augen“

Von Peter Horst Neumann

Ich weiß über Alfred Kolleritsch nicht viel mehr, als jeder Feuilletonleser auch wissen könnte. Jahrgang 1931, Österreicher, die Doktorarbeit über Heidegger, Lehrer in Graz, Mitgründer der Grazer Künstlergruppe, seit zweiundzwanzig Jahren Herausgeber der manuskripte, einer der interessantesten deutschsprachigen Kunst- und Literaturzeitschriften. Ein Mann von weithin spürbarer Wirkung. Er hat zwei Romane geschrieben, „Die Pfirsichtöter“ (1972) und „Die grüne Seite“ (1974); beide im Residenz Verlag, Salzburg. Dies nun ist der zweite Gedichtband: „Im Vorfeld der Augen.“ Für den ersten – „Einübung in das Vermeidbare“ (1978) – bekam er den Petrarca-Preis. Nach dem Ausweis seiner Gedichte ein Mann, der leise spricht. Sein Freund Urs Widmer schrieb, er sei „einer, der das Verschwinden übt in einer Welt, in der alle mit dem Sichtbarwerden beschäftigt sind“. Ein kostbares Lob. Wenn man versucht hat, eine Weile mit Kolleritschs Gedichten zu leben, beginnt man, es zu verstehen.

Beim Lesen ist dieses Vorwissen aber entbehrlich. Es genügt, wenn man weiß, daß es Gedichte eines Fünfzigjährigen sind. Durch publizistische Nachwuchsförderungen und Wettbewerbe wird oft der Eindruck erweckt, die neue Lyrik sei eine Parallelveranstaltung zu „Jugend musiziert“. Das vergißt sich hier bald. Etwa in jenem Gedicht (Seite 61), das mit dem Ausruf eines Erschreckens beginnt: „Wie wir uns wiederbegegnen!“ Der Leser möge prüfen, ob er in dieses „Wir“ mit hineingehört. Erfahrungen sind vorausgesetzt, die mir für eine irrwegbewußte Generation spezifisch erscheinen.

Jeder von uns war beschäftigt,

nicht mit Geduld,

aber mit dem Zorn,