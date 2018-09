Phantastisch

„Der dunkle Kristall“ von Jim Henson und Frank Oz, die mit ihren Muppet-Puppen inzwischen mehr als 200 Millionen Fernsehzuschauer in über 100 Ländern begeistern. Anders als in ihren Muppet-Movies haben sie für dieses Fantasy-Abenteuer völlig neue Geschöpfe ersonnen. Irgendwo im All, auf einem Planeten, über dem gleich drei Sonnen aufgehen, hausen die „Skeksis“ in ihrer Burg des dunklen Kristalls. Sie sind böse Fabelwesen, die an überalterte gerupfte Vögel erinnern und ihre Häßlichkeit unter prachtvoll verzierten Gewändern verbergen, während die guten „Urus“ eher wie friedfertige Schildkröten mit drei Händen und Armen ausschauen. Am vertrautesten wirkt da noch der „Gelfling“-Held Jen und seine geflügelte Freundin Kira, freundliche Puppen-Peter Fans, deren Großvater der spitzohrige Weise „Joda“ aus „Das Imperium schlägt zurück“ sein könnte, den auch Frank Oz ersann. Die schlichte Märchenstory die sich als Parabel auf eine schizophrene Menschheit, die sich selbst den Garaus gemacht hat, verstehen läßt, bietet ein detailreiches Schauvergnügen mit gekonnten Gruseleffekten und liebevoll gestalteten Nebenfiguren. Das großmäulig ängstlich kläffende Wonneknäuel „Fitzig“, zum Bespiel wird nicht nur Kindern ans Herz wachsen, sondern auch erwachsenen Zuschauern. die noch für Träume empfänglich sind, die so ~~~~~~~~ perfekte Kinotechnik schaffen kann. Bodo Fründt

Beachtlich

„Tootsie“ von Sydney Pollack, der seine erste Komödie beschreibt als „die Geschichte eines Mannes, der Frauenkleider aussieht und dadurch zu einem besseren Mann wird“. Dustin Hoffman spielt diesen Mann, den als schwierig verrufenen und deshalb arbeitslosen Schauspieler Michael Dorsey, der in perfekter Damenverkleidung als Dorothy Michaels die weibliche Hauptrolle in einer Fernseh-Seifenoper erhält. Und prompt zum Liebling der Nation wird, weil er (oder sie) bei diesem Ausflug ins feminine Universum mit gewohnt radikaler Resolutheit reagiert auf den gewöhnlichen Sexismus der Macho-Chauvis, die in ihr/ihm nichts anderes sehen als ein leicht zu vernaschendes Mäuschen – eben eine tootsie. Die Komplikationen kommen, als Michael Dorsey sich in den weiblichen Co-Star (Jessica Lange) der Serie verliebt, die darob Dorothy Michaels für eine Lesbierin hält, währenddessen ihr (verwitweter) Vater sein scharfes Auge auf Dorothy wirft, die als Michael von der Freundin (Teri Garr) für schwul gehalten wird. Dieser Rollentausch-Reigen ist allerdings weder feministisches Traktat noch Verkleidungsfarce („Manche mögen’s heiß“) oder Tunten-Witzelei à la „Ein Käfig voller Narren“. Vielmehr eine sex comedy (wo Sexualität das Sujet ist und nicht Homosexualität wie in Blake Edwards’ „Victor/Victoria“), die mit hintergründigem Witz und verhaltener Melancholie stereotype Verhaltensnormen der Geschlechter umkehrt. Allerdings deckt die konventionelle Inszenierung Pollacks („Die Sensationsreporterin“) die abgründigen und ambivalenten Aspekte dieser sozial motivierten Maskerade immer wieder zu und beschränkt sich darauf, Probleme der Identität und Prinzipien der Gleichberechtigkeit nur dezent anzurühren, stats desen die artistischen dokumentieren. Etliche Oscars sind zu erwarten. Helmut W. Banz

Konventionell

„Ein Offizier und Gentleman“ von Taylor Hackford läßt mit kalkuliertem Raffinement ein Genre wiederauferstehen, das vor dreißig, vierzig Jahren populär war – die Militär-Romanze. Die Ausgangssituation ist klassisch: der Sohn (Richard Gere) eines rauf- und sauflustigen Matrosen will fehlende Vaterliebe kompensieren, indem er ihn zu imitieren und zu übertrumpfen sucht. Also absolviert er, seiner sozialen Herkunft zum Trotz, jenes Initiations-Programm institutionalisierter Demütigungen (die harte Grundausbildung in einer Militär-Schule für angehende Flug-Offiziere), das aus selbstsüchtigen Einzelgängern „richtige Minner“ macht, Nun muß er nur noch lernen, zu lieben und zu verstehen, welchselbige Lektion ihm ein Arbeitermädchen (Debra Winger) aus der nahen Fabrik erteilt. Ihre Absicht, einen Offizier als Ehemann zu ergattern, wandelt sich zur wahren Liebe. Am Ende hat er alle Tests bestanden, die die Army und das andere Geschlecht für ihn bereithielten, und ist zum „Offizier und Gentleman“ geworden. In seinem zweiten Spielfilm beweist der ehemalige Fernseh-Regisseur Taybr Hackford ein geschicktes Gespür fürs anheimelnd Altmodische (Optimismus, Wärme, simple Moralbegriffe, einfache Charaktere mit sorgsam sortierten Motivation nen) und ein geradezu enzyklopädisches Auge für Genre-Konventionen: vom derben Drill-Sergeanten (Louis Gossett jr.), dessen Härte ein mitfühlendes Herz kaschiert, bis zur doppelten Love Story (wo die eine tragisch endet, damit die andere zum um so glorioseren Happy-End. führen kann). Wer zuletzt von ähnlich antiquierten Gefühls-Filmen wie „Chariots of Fire/Die Stunde des Siegers“ oder „Am goldenen See“ ergriffen wurde, wird hier voll auf seine Kosten kommen. Helmut W. Banz

Empfehlenswerte Filme

„Das Gespenst“ von Herbert Achternbusch (siehe Seite 44). „Eine ganze Nacht“ von Chantal Akerman (siehe Seite 35). „Krieg und Frieden“ von Heinrich Böll, Alexander Kluge, Volker Schlöndorff und Stefan Aust. „Victor/Victoria“ von Blake Edwards. „Zwei Löwen in der Sonne“ von Claude Faraldo. „Passion“ von Jean-Luc Godard. „Yol“ von Yilmaz Güney und Serif Gören. „King of Comedy“ von Martin Scorsese. „E. T. Der Außerirdische“ von Steven Spielberg. „Die Nacht von San Lorenzo“ von Paolo und Vittorio Taviani. „Am Rande der Abgrunds“ von Fred Zinnemann.