ZDF, Sonntag, 3. April, 19.30 Uhr: „Es gibt noch Haselnußsträucher“, Fernsehspiel von Vojtech Jasny

Teresa und ich hatten die Gewohnheit, einen Weg hinabzugehen, an dessen Rand Haselnußsträucher standen. Teresa liebte es, die Nüsse zu standen. an die wir unter Mühen heranreichen konnten ... Ich hatte das Bild in La Baule im Verlauf unserer Spaziergänge ohne Haselnußstauden wieder vor Augen und schrieb, denn ich hatte das Schreiben dringender nötig denn je, II y a encore des dringender einen Roman, den ich für zartfühlend halte und in dem ein junges Mädchen ...“ (Georges Simenon, „Intime Memoiren“).

Der Roman „Es gibt noch Haselnußsträucher“ entstand im Oktober 1968, als Simenon, damals 65 Jahre alt, eine zunehmende Distanz zwischen sich und seiner jungen Tochter spürte. Von einer ähnlichen Krise handelt das Buch: Ein sehr alter, sehr reicher Pariser Bankier sieht sich unverhofft mit den Problemen seiner schwangeren Enkelin konfrontiert, erwacht aus seiner Versteinerung und bringt die Affäre zu einem guten Ende. Im wirklichen Leben allerdings konnte Simenon den Selbstmord seiner Tochter Marie-Jo nicht verhindern.

Eine Rolle für Heinz Rühmann? Ihm fehlt die imposante Kälte früherer Simenon-Patriarchen wie Jean Gabin und Charles Vanel. So erscheint die Wandlung des hartherzigen Greises zum mitfühlenden Komplizen seiner liebreizenden Enkelin (dargestellt von der talentierten Katja Böhm) allzu zwangsläufig. Von Rühmann, dem größten Darsteller des braven deutschen Kleinbürgers, weiß man gleich, daß er in Wirklichkeit doch der liebe Oft ist.

So fehlt es der Sache ein wenig an innerer Spannung. Und da sich Jasny darauf beschrankt, mit bisweilen enervierender Biederkeit prunkvolle Interieurs abzufilmen (man soll immer sehen, daß Geld und Gut auch nicht glücklich machen: die Botschaft zur Wende), macht sich bald eine gewisse erhabene Langeweile breit. Jasny („Ansichten eines Clowns“) ist kein wirklich schlechter Regisseur, nur ein übertrieben routinierter. Schon einen Tag nach der Besichtigung dieses erbaulichen Oster-Stücks vom Zur erinnerte ich mich an keine einzige Einstellung mehr. Aber eine solche Glätte gilt ja bei uns durchaus als Qualität, und wirklich ärgern kann man sich über den Film auch nicht. Zumal Heinz Rühmann, 81 Jahre alt und, laut ZDF-Pressetext, „von ungebrochener Schaffenskraft beflügelt“ (wer denkt sich solche Formulierungen aus?) wirklich gut ist. Rühmann eben: Simenon mit Seele. Die anderen Darsteller müssen sich mit edlen Chargen-Auftritten begnügen.

Hans-Christoph Blumenberg