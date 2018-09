Inhalt Seite 1 — Kritik in Kürze Seite 2 Auf einer Seite lesen

„Ich habe getötet – Kurzprosa von 1921–1926“, von Michail Bulgakow. Der Arzt Michail Bulgakow begann seine Schriftstellerlaufbahn wie sein Kollege, der Arzt Anton Tschechow, als Zeitungsschreiber: mit Feuilletons und Kurzgeschichten. Auch die Liebe zum Theater hatte er mit Tschechow gemein. Weltberühmt wurde Bulgakow aber erst 25 Jahre nach seinem Tod – er starb 1940 – durch die Veröffentlichung des Romans „Meister und Margarita“. In den frühen siebziger Jahren erschienen in rascher Folge weitere Romane und mehrere Prosabände, die Bulgakow als hervorragenden Erzähler und glänzenden Satiriker ausweisen. Dann wurde es wieder still um ihm. Dem Diogenes Verlag gebührt Dank, daß er eine kleine Auswahl aus Bulgakows Frühwerk herausbringt mit bereits bekannten und einigen auf deutsch noch nicht erschienenen Texten. Es sind für den Tag geschriebene Arbeiten aus den Jahren 1921 bis 1926. Tragik und groteske Komik überschneiden sich häufig. Das Irrationale eines historischen Zwischenspiels, charakteristisch für diese Jahre, überhöht Bulgakow ins Überdimensionale und holt es dann unvermittelt ins Lächerliche hinunter. Traum und Wirklichkeit gehen ineinander über. Alltag wird zum Alptraum. Und doch: Den Grundton dieser Texte bildet Zuversicht in den Entwurf einer neuen Ära – Zuversicht, die dem Autor mit zunehmender Stabilisierung des sowjetischen Staates genommen wurde. (Herausgegeben von Ralf Schröder, aus dem Russischen von Thomas Reschke; Diogenes, Zürich, 1982; 233 S., 9,80 DM.) Heddy Pross-Weerth

„Agatha“, von Marguerite Duras. Worte. Erinnerungen. Abschied. Ein Liebespaar ist ein Geschwisterpaar. Sie treffen sich am Ort des Begehrens, reden zueinander vom Abschied, miteinander von der immerwährenden Liebe. „Die Worte sind ausgesprochen, die Augen dabei noch immer geschlossen.“ Ein Dialog zwischen einer Frau und einem Mann: die Rede ist von Sehnsucht und Glück, Trennung und Vergessen. Marguerite Duras schreibt eine Poetik des Begehrens, jedes Wort ist ein Nachklang der Lust. Wie in der Verfilmung von „Agatha“ (1982) wird man sehnsüchtig nach einer endlosen Sprache dieses Begehrens. (Zweisprachige Ausgabe, aus dem Französischen Regula Wyss; Stroemfeld/Roter Stern, Frankfurt, 1982; 127 S., 19,80 DM.) Manuela Reichart

„Die Amsel fliegt auf. Der Zweig winkt ihr nach“ – Gedichte von Arnfried Astel. Der Autor hat sich vom Kurzgedicht aphoristischen Typs hin zu einer Poesieform von eher imagistischer Machart entwickelt. Nur am Schluß des Bandes findet sich eine Folge von „Transparentsprüchen“, von denen einer lautet: „Das Marxhaus. / Aufgekauft / von der Ebertstiftung.“ Im allgemeinen ist der satirische Biß einer erstaunlichen Stimmungszartheit gewichen, die gern von Sinnesreizen ausgeht und sich euphorisieren läßt: „Digitalis / am Waldweg. / Mein Herz / schlägt schneller“ – dies ein Vierzeiler unter der Überschrift: „Fingerhut“. Erst die Einsicht in die ökologische Misere hat in unserer begriffsbeschwerten Dichtung dieses neue Verlangen nach Naturkontakten erweckt: „Haushohe Malven / vor mannshohen / Häusern in Dänemark.“ Astel läßt sich seine Sujets nicht länger allein von den Negativitäten der Industriegesellschaft diktieren. Er nimmt sich die Freiheit, die Welt auch dort aufzusuchen, wo das Utopische noch Attribut unverdorbener lokaler Umstände ist. Besonders auf Reisen findet er Angebote für seine Wahrnehmungslust: „Die Kornrade, / kaum ausgerottet, / schon auf der Briefmarke.“ Asteis Gedichte, die sich manchmal der Haiku-Form annähern, sind frisch hingetupfte Miniaturen. Einiges wirkt allzu rasch notiert. Doch in manchen dieser Schnappschüsse steckt mehr Plausibilität als in vielen gedankenschweren Gedichten. (Verlag Das Wunderhorn, St. Ingberter Straße 52, 6600 Saarbrücken, 1982; 83 S., 18,– DM.)

Hans-Jürgen Heise

