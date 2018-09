Bremen: „Nabis und Fauves – Zeichnungen, Aquarelle, Pastelle aus Schweizer Privatbesitz“

Die Nabis und Fauves sind nur zwei Einzelerscheinungen in der Vielfalt der Kunstströmungen um 1900. Symbolismus, Jugendstil, Art Déco und Neoimpressionismus heißen einige andere gegen die Salonkunst opponierende Richtungen. Gemeinsam war ihnen allen die Opposition gegen den herrschenden Naturalismus mit seinem positivistischen Wirklichkeitsbegriff. Zu den Nabis (der Name heißt soviel wie Propheten) gehörten so unterschiedliche Künstler wie der mehr und mehr zum religiösen Sujet tendierende Maurice Denis, Bonnard, der Maler der kostbaren Zierate, Vallotton, der Erneuerer des künstlerischen Holzschnitts, und der vor allem Motiven aus der privaten Welt zugewandte Vuillard. Anders als zum Beispiel Käthe Kollwitz oder Picasso wollten die Nabis nicht kämpfen, umstürzen, verbessern. Charakteristisch für diese Maler war ihre Überzeugung, daß Kunst eine universelle Sprache sei, die sich mit Symbolen und der rein emotionalen Wirkung von Farben und den Ausdrucksmöglichkeiten der Linie verständigen könne. Die Künstler wollten kein photographisches Abbild, keine Imitation der Wirklichkeit geben, sondern mit den Mitteln der Kunst eine zweite, gefühlte Realität zeigen, der das reale Erlebnis nur als auslösender Schock diente. Dabei verzichteten sie (anders als die Realisten) auf Raumillusion und Perspektive, postulierten im Gegenteil die Flächigkeit. Maurice Denis faßte diese Absichten zusammen in der berühmten, auf die abstrakte Kunst vorgreifenden Maxime: „Ein Bild – bevor es ein Schlachtroß, eine nackte Frau oder irgendeine Anekdote ist – ist wesentlich eine plane, von Farben in einer bestimmten Anordnung bedeckte Oberfläche.“ Die Gruppe der Nabis, seit 1890 ungefähr ein Jahrzehnt lang durch gemeinsame Ziele verbunden, löste sich um die Jahrhundertwende auf. Ihre Ideen wurden von den Fauves aufgegriffen und weitergeführt. Zu den Fauves gehörten zeitweilig Georges Rouault, Derain und Braque. Der theoretische Kopf dieser Künstlerbewegung war Matisse. Auch für die Fauves galt: Das Bild ist ein geistiger Raum, ein selbständiger Organismus. Aber die Fauves unterschieden sich von den Nabis dadurch, daß sie jede symbolistische Verbrämung der Bildidee ablehnten. Wichtig war nur noch das spontane, harmonische Arrangement der Kunstmittel. Die typischen empfindsamen und symbolistischen Bilder der Nabis, die Farbexplosionen der Fauves sieht der Besucher in dieser Ausstellung nicht, die Programmatiker der Nabis, Denis und Sérusier, sind nicht vertreten. Insofern verleitet der großzügige Ausstellungstitel (wenn man ihn ohne den Untertitel liest) ein wenig zu falschen Erwartungen. Geboten wird dem Besucher eine Annäherung vom Rand, von den Zeichnungen, Aquarell- und Pastellstudien her. Die Bremer Ausstellung, die als Ergänzung die große Matisse-Retrospektive (in Zürich und Düsseldorf) und die Rouault-Ausstellung (in Köln) begleitet, basiert auf dem Fundus von zwei Schweizer Privatsammlungen. Ihr Thema ist vor allem die künstlerische Handschrift, der Blick in die Werkstatt und den Entstehungsprozeß. Aber gerade diese Information ist so rar wie nützlich. (Kunsthalle Bremen bis zum 10. April, danach Kunsthalle Bielefeld vom 8. Mai bis 3. Juli; Katalog 30 DM)

Elke von Radziewsky

Wichtige Ausstellungen

Berlin: „Ferdinand Hodler“ (Nationalgalerie bis 24. 4., Katalog 45 Mark)

Bonn: „Die Tunisreise – Klee – Macke – Moilliet“ (Städtisches Kunstmuseum bis 24. 4., Katalog 35 Mark)

Frankfurt: „Max Beckmann – Die frühen Bilder 1900-1914“ (Städelsches Kunstinstitut und Städtische Galerie bis 17.4., Katalog 35 Mark)