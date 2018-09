Mit Umweltbewußtsein wirbt sich’s gut. Das werden sich auch die Public Relations-Strategen der Bayerischen Motorenwerke (BMW) gedacht haben, als sie in der letzten Woche die Öffentlichkeit wissen ließen: Wir wollen saubere Luft, und wir sind bereit, abgasärmere Autos herzustellen, damit die Umweltbelastung reduziert wird.

Wer noch in Erinnerung hatte, wie sehr sich die Autofirmen vor einiger Zeit in Gesprächen mit Vertretern des Bundesinnenministeriums gegen strengere Abgasvorschriften gewehrt hatten, müßte die neue „grüne“ Einsicht von BMW für einen großen Schritt vorwärts halten. Schließlich ist eine verbesserte Abgastechnik für die deutschen Autohersteller ziemlich lästig, da sie zu wesentlich höheren Autopreisen führt und damit die Absatzchancen hemmt. Sollten sie wirklich die Absicht haben, über ihren Schatten zu springen und im Interesse der Umwelt auf Umsatz zu verzichten?

Ganz so schlechte Geschäftsleute sind die BMW-Manager auch wieder nicht. Erst beim Kleingedruckten zeigt sich, was von ihrer Opferbereitschaft wirklich zu halten ist. Als Erläuterung hieß es nämlich in München, daß man die umweltfreundlichen Abgas-Reinigungsanlagen nur einbauen wolle, wenn gleichzeitig auch – wie in den USA – bleifreies Benzin eingeführt würde, und zwar in ganz Europa, möglichst auch in den Ostblockstaaten. Daneben müßten die neuen Vorschriften direkt und ohne Zwischenschritte festgesetzt werden. Übergangslösungen wie in der Schweiz und in Schweden, wo es zwar noch kein bleifreies Benzin, aber schon wesentlich strengere Abgasvorschriften für die Autohersteller gibt, lehnten die BMW-Manager ab.

Mit einer unerfüllbaren, aber gut klingenden Maximalforderung lassen sich unangenehme Vorschriften eben viel eleganter auf die lange Bank schieben. iml