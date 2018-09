Kaum hatte der Kanzler das Arbeitszimmer des Präsidenten betreten, da sprach er ihm auch schon im Namen des deutschen Volkes den Dank für die Care-Pakete im Zweiten Weltkrieg aus und versprach Amerika die volle Unterstützung der Bundesregierung. Darüber zeigte sich Reagan sehr zufrieden, bat aber zugleich, von deutschen Hilfsleistungen für Detroit abzusehen, weil solche Pakete nur der diabolischen Propaganda des Kremls, wonach es in den USA Notstandsgebiete gebe, in die Hände spiele.

Darauf kam Reagan auf den den Anti-Amerikanismus in Europa, besonders in der Bundesrepublik zu sprechen und erkundigte sich, wie den Deutschen „Dallas“ gefalle, weil er darin einen Prüfstein für die deutsch-amerikanischen Beziehungen sehe. Kohl stimmte ihm zu und versicherte dem Präsidenten, daß diese Serie seit dem Regierungswechsel enorm an Sympathie gewonnen habe und nur noch von einigen versprengten Links-Intellektuellen abgelehnt werde.

Das hörte der Präsident gern. „Dallas“ sei in mancher Hinsicht der Ausdruck des amerikanischen Selbstgefühles, was Kohl zustimmend zur Kenntnis nahm.

Dazu habe er aber eine Frage auf dem Herzen. Die „Dallas“-Serie sei nach der Vergewaltigung Lucys durch den Fotografen Roger brutal abgebrochen worden, so daß die deutschen „Dallas“ -Freunde die weiteren Folgen dieser Untat erst im September zu sehen bekommen. „Dallas“-lose Zeiten aber führten zu starken Entzugserscheinungen. Darum würde er gerne wissen, ob es wahr sei, daß es sich hier um ein stillschweigendes Embargo für „Dallas“ handelt, um Druck auf Bonn auszuüben, damit es zu größeren Konzessionen in der Frage des Technologie-Exports in den Osten gezwungen werde.

Diese Vermutung stellte Reagan sofort in Abrede. Das „Dallas“-Embargo gelte nur für die Sowjetunion. Sein Ziel sei es, dem Sowjetbürger zu zeigen, welche westlichen Kulturgüter sie unter dem Joch ihrer gegenwärtigen Machthaber entbehren müssen.

Ferner gehe es darum, daß die Sowjetunion, bekannterweise die Verkörperung des Bösen, nicht nur aus dem Technologie-Export keinen Nutzen ziehe, sondern auch aus dem Export der „Dallas“-Serie. Sei es doch dem KGB ein leichtes, daraus unschätzbare Erkenntnisse über das Leben in Amerika zu gewinnen.

In diesem Zusammenhang verwies Reagan auf die Pariser Ausweisung von 47 spionierenden Sowjetdiplomaten, die auf frischer Tat beim Kauf von „Dallas“-Kassetten ertappt wurden.