Der Mai ist noch nicht gekommen, aber Polens Behörden schlagen und teilen kräftig aus: Sie verhaften wieder, sie verhören und behindern Walesa, sie beschlagnahmen illegale Druckereien und Sendeanlagen. Warschau fürchtet den 1. und 3. Mai, den Tag der Arbeiter und den Gedenktag an die erste demokratische Verfassung in Europa, jenes polnische Reformwerk von 1791, das Russen und Preußen zerstörten.

Zu den Zyklen nationalen Aufbegehrens hat sich unter dem Militärregime eine neue Hoffnungslegende gesellt: „Der Frühling gehört uns.“ Diese Parole trieb die deprimierten Massen schon im vergangenen Mai aufs neue gegen die roten Fahnen, in den rot-weißen Traum. Straßenschlachten brachten für beide Seiten ein tristes Erwachen. Für die Untergrund-Gewerkschafter folgte ein grauer November mit dem ins Wasser gefallenen Generalstreik. Seither hat die Regierung die Zügel etwas gelockert und der Untergrund seine Netze wieder geflickt. Neben der nationalen Verzweiflung ist es die katastrophale Wirtschaftslage, die den Widerstand neu erblühen läßt. Aber weitere Eruptionen und Konfrontationen führen nur noch tiefer ins Elend.

Für das hilflos treibende Land kann es in dieser Lage nur einen Rettungsring geben: ein gesamteuropäisches Stützungsprogramm. Doch die mangelnde Tatkraft der westlichen Regierungen bestätigt schon fatal, was George Sand im vergangenen Jahrhundert an Polens Dichter Adam Mickiewicz schrieb: „Polen gibt es überhaupt nicht! Es existiert nur als Funktion unseres schlechten Gewissens.“ C. S.-H.