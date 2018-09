Warum sind die Deutschen nicht bereit, ein Opfer zu bringen? Die Menschen von Hiroshima haben es auch gebracht, und viele von ihnen leben noch.

Leserbrief in der New York Times, zitiert in Heft 3/83 der Monatszeitschrift „Blätter für deutsche und internationale Politik“ (Pahl-Rugenstein Verlag, Köln). Unter dem Titel „Sage niemand, er habe es nicht wissen können“ bringt die Zeitschrift eine 64seitige Dokumentation über die „Nachrüstung“ als Sonderdruck heraus zum Preis von einer Mark.

Minipressen-Messe in Mainz

Zum siebten Mal findet in Mainz die Mini-Pressen Messe statt (21. bis 24. April, 10 bis 20 Uhr im Elzer Hof). 170 Kleinverlage zeigen, parallel zu den Buchhändlertagen des Börsenvereins, im Kurfürstlichen Schloß, ihre Produktion. Im Gutenberg-Museum ist die Ausstellung „Nervöse Blätter“ zu sehen, die einen chronologischen Überblick bietet, von der Arbeit des V. O. Stomps über Handpressen bis zur Alternativpresse. Der Messe-Katalog ist zu beziehen über den NewLit Verlag, Mainz (28 Mark).

Nolde-Fälschungen

Nachrichten über das Auftauchen gefälschter Bilder und Aquarelle von Emil Nolde erschrecken zur Zeit Sammler und Kunstliebhaber. Nolde gehört neben Dalí und Chirico schon seit Jahren zu den Künstlern, die besonders häufig gefälscht werden, und Professor Martin Urban, der Direktor der Nolde-Stiftung in Seebüll, weist darauf hin, daß Nolde-Fälschungen auch früher schon in „Wellen“ aufgetreten sind. Eine solche Welle hat jetzt Norddeutschland erreicht. Urban führt eine Kartei, in der alle ihm bekannt gewordenen Fälschungen aufgeführt sind und mit deren Hilfe bereits ganze Fälscherzentren ausgehoben wurden. Sein Rat an Sammler, die sich vor unliebsamen Überraschungen schützen wollen: Nur in seriösen Galerien kaufen, die Auskunft über die Herkunft eines Stückes geben können. Vorsicht bei Angeboten aus dubiosen Quellen und bei Arbeiten, die besonders billig angeboten werden. Größere Sicherheit für Käufer ist in etwa zwei Jahren zu erwarten: Dann wird Urban seinen Nolde-Werkkatalog veröffentlichen, in dem er auch einige besonders „echte“ Fälschungen abbildet.

Nicht hintenherum

Es gibt daran nichts zu deuteln: Wir haben uns geirrt. Die Entscheidung, die der Verwaltungsrat der Deutschen Bibliothek in Frankfurt am Main für sein neu zu bauendes Haus getroffen hat, ist nicht hintenherum gefallen, wie unsere Überschrift vermuten ließ „Hinterher und hintenherum“ (ZEIT Nr. 15). Die öffentliche Zurückhaltung, mit der sie gesucht worden war, hatte, wie wir nun wissen, andere Gründe: Der Verwaltungsrat hat sich, nachdem die Jury ihr Urteil über die 155 Einsendungen des Architekten-Wettbewerbs gesprochen hätte, noch einmal viel Zeit genommen und sich nacheinander alle fünf preisgekrönten Entwürfe von ihren Verfassern erläutern lassen; er hat sich, wie sein Vorsitzender, Edgar Holder, sagt, „mit den Motiven der Entwerfer, mit den Vorstellungen der Planungsbehörde in Frankfurt, mit den Interessen der Nachbarn, mit den Bedürfnissen der Mitarbeiter der Deutschen Bibliothek und ihrer Benutzer auch mit ästhetischen Gesichtspunkten“ auseinandergesetzt und sich dann, ohne Gegenstimme, für den Entwurf der Stuttgarter Architekten Behnisch und Partner entschieden. Sie hatten, wie Behnisch sagt, ihre Arbeit nach dem Juryurteil schon abgelegt. Niemand, am wenigstens er, hat daran „gedreht“.