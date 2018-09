Von Gabriele Venzky

Mechai kennt hier jeder, Mechai ist so bekannt wie die königliche Familie. Das kann sonst niemand von sich behaupten. Mechai Viravaidya ist Thailands oberster Familienplaner und der Welt erfolgreichster Einzelkämpfer gegen die Bevölkerungsexplosion. Seine Methoden sind so unkonventionell und einfallsreich, daß sich nicht nur die Dritte Welt einschließlich China um ihn reißt „Ich habe keine Tricks“, sagt er, „ich stelle mich lediglich auf die Mentalität der Leute ein, von denen ich etwas will, und dann lasse ich mir etwas Lustiges einfallen. Sanuk – Spaß muß sein bei so einer tabuisierten Angelegenheit wie Familienplanung.“

Berühmt geworden sind Mechais Kondom-Aufblaswettbewerbe. „Damit wird schon den Schulkindern beigebracht, daß das nichts Schmutziges ist.“ Als er nämlich herausfand, daß allein das Wort Kontrazeptiva den Thais peinlich war, sagte sich Mechai: „Ich muß erreichen, daß sie selbstverständlicher Bestandteil des täglichen Lebens werden, daß sie so auf dem Markt eingekauft werden wie Seife und Zahnpasta.“

Seine Mitarbeiter ließ er ausschwärmen und an sämtliche Verkehrspolizisten Bangkok Kondome verteilen. Die Aktion Cops and rubbers erregte genauso Aufsehen wie jene kleine Aufmerksamkeit Mechais für die Gäste eines piekfeinen diplomatischen Diners: Neben ihrem Gedeck fanden sie eine Auswahl Kondome. Auf ländlichen Jahrmärkten und Tempelfesten ist häufig auch Mechais Team zur Stelle, mit bunten Aufklärungsständen, Kondom- und Pillenverkäufern – und einem Bus, in dem Männer sterilisiert werden können, während andere am Dart-Brett spielen, auf dem der weibliche Monatszyklus dargestellt ist. Wer den Eisprung trifft, gewinnt sechs Kondome. Wer die „sichere“ Zeit trifft, gewinnt nur einen.

Inzwischen wird Mechai auch von den buddhistischen Mönchen unterstützt. Wann immer eine neue Ladung von Pillen und Kondomen im Dorf eintrifft, werden sie von ihnen gesegnet, und junge Mädchen legen öffentlich ein Gelübde ab, nicht vor dem 25., junge Männer nicht vor dem 30. Lebensjahr zu heiraten.

Ein Erfolg war auch die „Eine-Million-Baht-Vasektomie“. Für jede Sterilisation gab es ein Gratis-Lotterielos, möglicher Gewinn: eine Million Baht (etwa 100 000 Mark). Oder das „Erziehungsstipendium“: 300 Baht (30 Mark) für jedes Kind, wenn sich der Vater sterilisieren läßt. Weil begüterte Thais für eine Vasektomie den vollen, nicht den allgemein üblichen, subventionierten Preis zahlen, ist Geld für solche Aktionen vorhanden.

Bevor Mechais Bus in die Dörfer rollt, erscheinen seine Mitarbeiter. Erst zeigen sie einen Spielfilm, dann einen Aufklärungsfilm. Der Zulauf ist groß, denn was ist schon los abends auf dem Dorf in Thailand? Und wer sich schließlich sterilisieren läßt, wird zu einer Tour nach Bangkok eingetan den, um das größte Heiligtum der Nation, den Smaragd-Buddha im alten Königspalast zu sehen. Der Erfolg: Auf eine Frau, die sich sterilisieren läßt, kommen zwölf Männer. Ein Weltrekord. Beim Regierungsprogramm ist das Verhältnis eins zu fünf.