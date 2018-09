Von Hans Otto Eglau

Heinz Dürr, Chef des Frankfurter Elektro-Konzerns AEG-Telefunken, bewies Stil: Auf der alljährlichen Bilanzpressekonferenz Anfang Mai verkündete der oberste Krisenmanager, gleichzeitig im Namen seiner fünf Vorstandskollegen, einen Verzicht auf zehn Prozent der dem obersten Führungsorgan zustehenden Bezüge von jährlich 3,7 Millionen Mark.

Der generösen Geste sollen sich in diesem Jahr die außertariflichen Angestellten mit einem freiwilligen Opfer von drei Urlaubstagen anschließen. Die leitenden Angestellten sollen gar auf eine ganze Woche verzichten.

Die zwanzig Mitglieder des AEG-Aufsichtsrates verschmähten sogar die satzungsgemäße Tantieme von jährlich sechstausend Mark. „Es gab in dieser Frage nicht den geringsten Dissens“, würdigt Gesamtbetriebsratschef und Aufsichtsratsvize Hans Rübke den Solidaritätsbeitrag der Räte.

Auch bei der nur durch kräftige Bonner Geldspritzen vor dem Konkurs geretteten Firma Arbed-Saarstahl verzichteten die Aufsichtsratsmitglieder für 1982 auf ihre Vergütung von je siebentausend Mark. Zugleich zweigten Top-Manager und Leitende zwischen 17 und 20 Prozent ihrer Gehälter für einen Solidaritätsfonds ab, aus dem unter der Regie des Betriebsrates Nothilfen an Stahlwerker gezahlt werden, die durch die Kurzarbeit in finanzielle Bedrängnis geraten.

Bei den Dortmunder Hoesch-Hüttenwerken müssen sogar Werksleiter und Verwaltungsdirektoren Kurzarbeit fahren und sich spürbare Abzüge auf ihren Gehaltsstreifen gefallen lassen. Für IG-Metall-Vorstandsmitglied Rudolf Judith haben solche Notopfer vor allem symbolischen Charakter. „Das ist keine Geldfrage“, so Eugen Loderers ranghöchster Stahlexperte, „das ist eine Frage der Optik.“

Opfer oder Optik – erstmalig nach einer langen Phase ständiger Einkommenssteigerungen müssen jetzt auch viele Top-Manager zurückstecken. Dabei ist die scheinbare Logik, daß diejenigen auch am stärksten bluten sollten, deren Unternehmen am weitesten vom Erfolgspfad abgekommen sind, keineswegs unumstritten. „Einem Gaul, der drischt“, so Salzgitter-Chef Ernst Pieper, „muß man auch Futter geben.“ Gerade Sanierungsfälle verlangen den besonderen Einsatz fähiger Manager. Andererseits haben Aktionäre, die oft jahrelang auf Dividende verzichten müssen, und kurzarbeitende Kleinverdiener kaum Verständnis dafür, wenn die Leute an der Spitze sich keinerlei Einschränkungen unterwerfen wollen. Das gilt natürlich besonders dann, wenn die Misere auf Managementfehler zurückzuführen ist.