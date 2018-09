Von Wolfgang Gehrmann

Früher schätzten die gentlemen einander hoch. "Mannesmann", so pries noch kürzlich der Hoffmann-La Roche-Generaldirektor René von Graffenried den Düsseldorfer Maschinenbau-Konzern, "das war für uns Rolls Royce". Doch neuerdings würde die gegenseitige Wertschätzung wohl nicht einmal mehr für einen Gebrauchtwagenhandel reichen.

Der Schweizer Pillenmulti und die deutsche Weltfirma befehden einander, seit beide in den Skandal um das wochenlang verschwundene Seveso-Dioxin verwickelt sind.

Die Konzernmanager streiten über Verfehlungen ihrer Kinder. Die Mannesmann Italiana, eine Fünfzig-Prozent-Beteiligung des Mannesmann-Konzerns, hatte vertraglich die Beseitigung der giftigen Reste aus dem italienischen Seveso übernommen, wo 1976 bei dem Hoffroche-Ableger Icmesa ein Chemie-Reaktor explodiert war. Doch wochenlang konnten weder Mannesmann noch Hoffmann-La Roche der aufgebrachten Öffentlichkeit sagen, wo die 41 Fässer mit dem Supergift Dioxin denn geblieben waren. Die hielt derweil der Giftmüllkutscher Bernard Paringaux in einem alten Schlachthauslager in dem nordfranzösischen Flecken Anguilcourt-le-Sart verborgen.

Die Fässer sind inzwischen gefunden, doch die Konzernherren giften einander weiter an. Mannesmann-Boß Egon Overbeck jüngst in Düsseldorf: "Es ist sonst nicht unsere Art, über fremde Unternehmen zu sprechen. Ich fühle mich in diesem Fall jedoch dazu gezwungen, da die Öffentlichkeitsarbeit von Hoffmann-La Roche offensichtlich darauf angelegt ist, eigenes Verschulden zu Lasten von Mannesmann zu vertuschen." Hoffroche seinerseits droht den Mannesmännern mit dem Kadi, weil sie zwar kassiert, doch nichts geleistet hätten.

Im öffentlich geführten Streit um die Frage, wer den Dioxin-Skandal denn nun verursacht habe, sah Mannesmann bis dato deutlich besser aus als der Kontrahent aus Basel – doch kaum zu Recht. Denn zwar kann nichts entschuldigen, daß Hoffroche riskante Produktionen unterhält, für die Beseitigung prekärer Folgen notfalls aber gern andere einspannt. Doch Mannesmanns italienische Enkelfirma war dem Roche-Unternehmen Icmesa vertraglich im Wort: "Der Transport und die Lagerung im Ausland werden von unserer Firma unter Beachtung aller erforderlichen italienischen und ausländischen Genehmigungen besorgt", heißt es in der Offerte von Mannesmann Italiana, die Icmesa am 20. Juli 1982 akzeptierte. Kein Zweifel – Mannesmann Italiana mußte das Dioxin beseitigen. Getan hat die Firma das nicht. Und sie war auch gar nicht in der Lage dazu.

Daß dennoch öffentlich Hoffroche als Schurke im Stück dasteht, ist dem kraß unterschiedlich entwickelten public-relations-Geschick der beiden Konzerne zuzuschreiben. Die Schweizer Pharma-Firma hat nicht nur traditionell ein mieses Image – wegen der Seveso-Katastrophe zum Beispiel oder wegen ihrer reichlich hohen Valium-Preise. Auch in der Dioxin-Affäre kam der Basler Multi nur so zögerlich und fintenreich mit der Wahrheit über, daß am Ende selbst der Roche-Verwaltungsratspräsident Fritz Gerber an dem Urteil nicht vorbeikam: "Ich gebe unumwunden zu, daß bei uns – vor allem zu Beginn – einiges schiefgelaufen ist."