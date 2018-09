Inhalt Seite 1 — Die Lust auf übermorgen Seite 2 Auf einer Seite lesen

Zwei Künstler am Anfang der Moderne

Von Petra Kipphoff

Wenn man die Texte und Korrespondenzen, die Manifeste und Appelle liest, die von Künstlern in den ersten zwanzig Jahren dieses Jahrhunderts geschrieben wurden, dann wird einem schwindelig: Was da zwischen Moskau und Paris, Mailand und Berlin, München und Amsterdam geträumt und geplant, gefordert und konzipiert wurde, berührt uns nicht nur, weil, wie wir im Nachhinein wissen, dieses die Dokumente einer der ganz großen Umbruchsteilen der Kunst überhaupt sind. Wir sind auch, über mehr als ein halbes Jahrhundert hinweg, verwirrt und mitgerissen von einer Entdeckerfreude und Zukunftslust (der letzteren wurde dann durch den ersten Weltkrieg ein Dämpfer aufgesetzt), die heute noch ansteckend wirken.

So schwungvoll unverbraucht und doch so märchenhaft weit entfernt scheinen diese Programme allerdings auch deshalb, weil wir sie in einer Zeit lesen, in der, oft gerade auch von jungen Leuten, viel häufiger das Gegenteil praktiziert wird: Mit einer über weite Strecken regressiven Kunst, mit dem Kult des "alternativen" Lebens bei naturgedüngter Bio-Kost und einer oft militanten Technologiefeindlichkeit versucht man einer Zukunft, die nicht ganz geheuer ist, im Blick nach rückwärts auszuweichen.

*

Für Robert Delaunay, den Pariser von Geburt und aus Überzeugung, von Apollinaire der "orphische" Kubist genannt, und für Umberto Boccioni, den Italiener aus der Gruppe der Futuristen, waren Zukunft und Fortschritt ein und dasselbe. Arbeiten dieser beiden Künstler jetzt in zwei Ausstellungen in Köln und Hannover gleichzeitig sehen zu können, ist ein Glücksfall: weil gerade hier, anders als bei den aus Kritik, Zeit und Raum fast entrückten Picasso, Mondrian, Malewitsch oder Kandinsky, die Stimmung dieser Zeit des Aufbruchs ganz ungefiltert spürbar ist.

Robert Delaunay, 1885 als einziger Sohn wohlhabender und kultivierter Eltern geboren und seit 1909 mit der in Rußland geborenen Künstlerin Sonia Terk verheiratet, war alles andere als ein Bilderstürmer. Er bewunderte Monet und (wie Picassso auch) den Zöllner Rousseau, er war (wie Picasso, Braque und die anderen Kubisten) gebannt von Cézanne und seiner Entdeckung der Autonomie der Farbflächen. Aber er, der nicht wirklich irgendeiner Bewegung angehörte, sondern allein vom Elan seiner "prophetischen Ungeduld" (wie Jean Cassou sagte) getrieben wurde, hatte nichts mit den "Spinnwebfarben" von Braque und Picasso im Sinn, und auch nichts mit ihrer traditionsbeladenen Stilleben-Thematik. Er benutzte zwar die von den Kubisten entwickelte Technik der Simultan-Darstellung, mit der die hierarchisch wohlgeordnete Allwissenheit der Zentralperspektive aufgegeben wird zugunsten einer oft flächig ausgebreiteten Gesamtansicht, die verschiedene Aspekte der Realität ebenso integriert wie die Splitter der Erinnerung und die Visionen der Phantasie. Aber seine Farben waren hell und heiter – "Ich habe die Farbe als Mittel der Konstruktion im Licht befreit", schrieb er 1913 an Franz Marc. Und die neue Allmacht simultaner Darstellung war für ihn vor allem die Möglichkeit, die Dynamik der Großstadt mit ihrem vom Flugzeug und Auto, vom Sport und Wettbewerb der Erfindungen bestimmten Tempo in seinen Bildern einzufangen. Den Eiffelturm nannte er sein "Stilleben mit Früchten" und malte ihn rund dreißigmal, machte aus dem Symbol der Ingenieurkunst die in zart zersplitternder Gestik sich emportürmende Kathedrale der Neuzeit.