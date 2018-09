Inhalt Seite 1 — Eine anmutige Spinnerin Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Sigrid Löffler

Sei das nicht merkwürdig? sagt die Morgner und zieht sich ihr schwarzes Käppchen über die Ohren, denn der Frühlingswind in Wien bläst überraschend kalt, und die Morgner weiß, was es vor der Kälte zu schützen gilt – „Mein Köpfchen, das ist mein Produktionsmittel“.

Aber sei das nicht wirklich merkwürdig? Sie habe mit Christa Wolf überhaupt nicht darüber geredet, und doch seien sie beide gleichzeitig, wenn auch auf ganz verschiedenen Wegen, zu ganz ähnlichen Überlegungen gekommen. Die eine in „Kassandra – Eine Erzählung“, die andere in „Amanda – Ein Hexenroman“. Sei das nicht interessant?

„Also“, sagt die Morgner, „ein Zufall ist das sicher nicht.“

Christa Wolf, 54 Jahre alt, gebürtig aus Landsberg an der Warthe, und Irmtraud Morgner, 50, gebürtig aus Chemnitz, beide wohnhaft in Berlin, Hauptstadt der DDR, beide Schriftstellerinnen, seien zur gleichen Zeit unabhängig voneinander zu gleichen Einsichten gelangt. Beide hätten sie erkannt, daß der einseitige männliche Rationalismus im Begriffe sei, die Welt zu zerstören; daß das männliche Wahndenken – ein „mathematisiertes Wahndenken“, wie Christa Wolf das nennt – seinen äußersten negativen Punkt beinahe erreicht habe.

Christa Wolf schreibt, „das hierarchisch-männliche Realitätsprinzip außer Kraft zu setzen“, sei eine notwendige, wenn auch vielleicht wirklichkeitsfremde Bemühung. Irmtraud Morgner weiß, wohin das hierarchisch-männliche Realitätsprinzip führt: „Wenn der Mensch gegenüber der Natur und dem Planeten nur als Eroberer auftritt, dann geht die Welt zugrunde, das wissen wir heute.“

Die einzige Hoffnung – so die Wolf, so die Morgner – liege bei den Frauen, insofern sie nicht in die herrschenden Wahnsysteme integriert sind. Die Frauen seien ein Hoffnungspotential der Menschheit, sagt die Morgner, die Frauen müßten die Welt instandbesetzen; die Frauen seien Angehörige einer zweiten Kultur und erlebten aus historischen und biologischen Gründen eine andere Wirklichkeit als die Männer, sagt die Wolf, genauer: „Frauen erleben Wirklichkeit anders als Männer.“ Mit den Hoffnungsfiguren Kassandra und Laura-Amanda wird der kaputten Männerwelt ein weiblicher (und menschlicherer) Gegenentwurf vorgeschrieben.