Not befördert das Nachdenken – unter diesem ungeschriebenen Motto hat am Montag in Belgrad die sechste Welthandels- und Entwicklungskonferenz, die UNCTAD VI, begonnen. Bis Ende des Monats wollen die Vertreter von 166 Staaten aus Nord und Süd, Ost und West über ihre wirtschaftlichen Sorgen und Forderungen verhandeln.

Zum ersten Mal seit zwölf Jahren besteht dabei die Chance, wenn schon keine konkreten Ergebnisse, so doch eine Annäherung der Standpunkte, eine Klima-Verbesserung zu erreichen. Die weltweite Krise hat die vielbeschworene gegenseitige Abhängigkeit der Reichen und der Armen offenbar werden lassen. Das Wohlergehen der einen bestimmt auch die Gesundheit der anderen. Der Süden mag das schmerzhafter spüren als der Norden, aber leugnen kann – und will – es wohl keiner mehr.

Einsicht führt freilich nicht automatisch zum Einlenken. Auf dem Papier verlangt der Süden noch zu viel, gibt der Norden noch zu wenig nach. Doch auf Konferenzen kann ja gesprochen werden, nicht nur gegeneinander, sondern auch miteinander. Mehr von Belgrad zu erwarten, wäre illusorisch. In der Geschichte konfliktreicher UNCTAD-Treffen nähme sich ein ernsthafter Dialog schon als Erfolg aus. H. B.