Von Hansjakob Stehle

Hoch über den Wolken, die einst nur fromme Gedanken der Päpste überflogen, kämpfte die Stimme Johannes Pauls II. mit dem Gedröhn des Düsenjets: „Ich weiß nicht, ob die Militärs in Polen noch regieren, wenn der Papst kommt.“ Es war auf der Rückreise aus Afrika im Februar 1982; er hatte manche Begegnungen mit Diktatoren und Generälen hinter sich – und noch vor sich. „Natürlich, in Polen ist das etwas anderes“, dachte er laut weiter, „dort ist Kriegsrecht.“ Dann lächelnd vom Deutschen ins Polnische wechselnd: „Die Mutter Gottes muß das in Ordnung bringen – das ist ihre Sache.“

Wie meistens schaute der Papst vorbei an den Mikrophonen, die auf ihn zielten, auch an dem, das stets – zur Kontrolle – Pater Panciroli hält, der Direktor des „Pressesaals des Heiligen Stuhls“. Manchmal zupft er ihn diskret am weißen Ärmel, doch unbekümmert, mit offenkundiger Lust am vielsprachigen Fragengewirr, bahnt sich der Pontifex immer wieder einen Weg durch die Meute seiner journalistischen Begleiter.

Es sind keine Sensationen und schon gar keine Dogmen, die er hier verkündet. „Ich weiß nicht...“ – so beginnt nicht selten seine Antwort. Das majestätische „Wir“ gebraucht dieser Papst ohnehin nie; oft spricht er von sich als „dem Papst“, so als ob es eine andere Person wäre. Zuweilen aber tut er dies auch mit einem Selbstbewußtsein, das Selbstironie nicht ausschließt: „Mein Gott, ich bin doch der Papst!“ lachte er einmal verwundert, als er die Frage, ob seine Amerikareise „den Ökumenismus“ fördern werde, akustisch mißverstand: ob sie „dem Kommunismus“ nütze.

Seine Vorgänger hätten scheinbar dumme Fragen nicht nur überhört, sie hätten sich überhaupt keine stellen lassen. Als ich Ende 1970 mit Paul VI. nach Asien reiste, drückte er nach dem Abflug aus Rom jedem Journalisten eine Medaille in die Hand und ließ sich die Namen nennen. Vorher waren wir streng angewiesen worden, nur ja nicht den Papst anzusprechen. Hat es da überhaupt Sinn, in der Papstmaschine mitzufliegen? fragten sich damals manche und lieferten gleich die Antwort mit: Es lohne sich gewiß für die vatikanische Reisekasse. Denn Erzbischof Marcinkus, der handfeste Amerikaner, hatte sich als Reisemanager des Papstes nicht nur den Ruf eines Lebensretters (beim Dolch-Attentat in Manila) erworben, er hatte als Präsident der Vatikanbank auch die einfachste Methode zur Finanzierung von Papstreisen entdeckt: Mit 50 bis 60 Journalisten als zahlende Gäste im Papstflugzeug können die Fluggesellschaften ihre Unkosten decken. Daß ein Papst und sein etwa 20köpfiges Gefolge mit ihnen fliegt, bringt außer der Ehre noch kostenlose Werbung ein.

„Wir haben unsere eigene Abmachung getroffen, wir lassen euch nicht die Rechnung zahlen“, versicherte Marcinkus im Februar 1981 in Tokio, als sich Murren im vatikanischen Pressekorps erhob. Er sagte dabei nichts Unwahres. Wie bei fast jeder Papstreise war uns Journalisten (genauer: unseren Arbeitgebern) auch für den Flug von Asien zurück nach Rom der normale IATA-Flugpreis der Economy-Klasse berechnet worden – nicht mehr (darauf hatte Marcinkus geachtet), aber auch nicht weniger, also nicht etwa ein verbilligter Gruppentarif. Die Japan Air Lines“, nicht geneigt, den Prestigegewinn eines Papst-Transportes in Dollars zu kalkulieren, verrechneten ganz hart unseren normalen Flugpreis mit dem „deal“ von Marcinkus und behandelten uns entsprechend: Statt in einem geräumigen Jumbo-Jet zu fliegen, wurden wir für den Non-Stop-Flug von Alaska nach Rom so eng in den hinteren Teil einer DC-8 gepfercht, daß an ein Arbeiten mit Schreibmaschine und Tonband kaum zu denken war. Selbst am Essen und Trinken sparten die Japaner. Im Unterschied etwa zu der sonst nicht übereifrigen „Alitalia“. Sobald diese den Pontifex in alle Welt befördert, scheut sie keinen Aufwand, um ihren Ruf aufzupolieren; pünktlich und perfekt ist an alles gedacht – von den Orchideen auf dem Tisch in der Papstkabine bis zu den kulinarischen Genüssen, für deren Zubereitung der Chefkoch der Gesellschaft in alle Erdteile vorausreist. Mancher Bissen müßte – wären wir nicht alle nur Menschen – im Halse stecken bleiben, wenn das päpstliche Jetset in die Elendszonen dieser Welt fliegt – hier Hummer, dort Hunger.

Allerdings ruht die Konkurrenz nicht und läßt sich auch etwas einfallen: Eine Zigarre mit der goldumränderten Banderole „Viaje S. S. El Papa a España“ raucht der Papst zwar nicht, aber er genoß den echten Trappistenkäse, den die amerikanische Luftlinie aus einem Kloster des Ordens in Kentucky besorgt hatte und mit Wein aus einer kalifornischen Abtei servierte. Papst Wojtyla ist kein Kostverächter, erst seit dem Attentat muß er auf manches verzichten. Bei den Strapazen seiner Reiseprogramme bedarf er zuweilen besonderer Stärkung. 1979, auf dem Rückflug von Mexiko, konnte eine Stewardeß ihre Verwunderung schwer verbergen, als er beim Frühstück um Wodka mit einer Prise Pfeffer bat. „Das hilft, wenn Sie sehr erschöpft sind, liebes Fräulein“, so wurde sie belehrt und zugleich ermahnt: „Natürlich nur ein ganz kleines Gläschen!“