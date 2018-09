Jeder von den dreien hat sich im Beruf einen Namen gemacht: Der eine muß ständig gründlich abwägen und sich um das richtige Mischungsverhältnis sorgen, hat nur Leichtgewichte im Auge; ein hundertstel Milligramm ist da oft zu wenig, es geht immer um das I-Tüpfelchen. Chemiker ist er und hadert mit Worten ..., Der zweite könnte von sich sagen, daß er die ganze Welt kennt, schränkt aber ein, daß es vor allem die Häfen sind und findet, daß ein Handelsschiffskapitän erst einmal sämtliche größeren Gewässer kennen muß, und die See ihn vor jeglicher Leichtfertigkeit bewahrt. Seine Mannschaft fühlt sich streckenweise wie in einem Gefängnis, und er ist für sie sogar Arzt und weitläufiger Verwandter. Der dritte ist gelernter Automechaniker mit Meisterprüfung, Abend- und Fachhochschule und zwei Patenten; ein Tüftler, wie seine Leute behaupten.

Und diese drei fragten mich, warum denn hauptsächlich Intellektuelle Solidaritätsbekundungen abgäben, und wie das eigentlich funktioniere, und ob damit nicht auch eine nützliche Eigenwerbung verbunden sei und Krisengefühle bei der Gelegenheit nicht auf – man dürfe wohl sagen – subtile Weise vermarktet würden, und das mit schöner Regelmäßigkeit.

Der Chemiker musiziert dreimal die Woche, der Kapitän hält es an Bord öfter mit der Astronomie und der Tüftler macht in seinem Hobby-Keller Stadtplanung...

Ich brauchte gar nicht erst von der Verantwortung der Intellektuellen unserer Gesellschaft und ihren Instanzen gegenüber zu reden, das war ihnen längst klar, oder von den Nazis, alle drei sind so Mitte vierzig und ganz ehrgeizige Demokraten und von der kritischen Jugend, sie haben ja selbst insgesamt acht Kinder. Und von ...

Nein, sie redeten deshalb auch nicht vom Schulterschluß, das höre sich so nach Kolonne an, jedoch von einem gewissen Gruppenzwang, was bis zum „Entweder-oder“ ginge, und dazwischen sei wahrscheinlich gar nichts. Die drei bezweifelten, ob da auch ständig gründlich abgewägt würde und man nicht auch mal mit Worten hadere, bis zum I-Tüpfelchen. Es seien doch alle Individualisten...

Ich sagte, daß man sich eben kenne, und oft genüge ein Telephonanruf mit dem Hinweis, der Text läge bereits vor und könne auch nicht mehr geändert werden. Im Prinzip lohne sich das für alle jedesmal...

Die drei hatten das auch nicht anders erwartet und sagten, sie könnten, falls es unbedingt notwendig sei, doch auch mal ein Solidaritätstelegramm abschicken, mit wohl abgewogenen Worten bis zum I-Tüpfelchen und Berufsangaben, vielleicht fanden sich noch einige, darunter der Delikatessenhändler mit Mittlerer Reife, Schach spielten sie ja alle, und die Ehefrauen nicht zu vergessen.