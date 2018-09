Die Raumfahrt ist auf dem Weg zur Alltagsroutine, Nach dem sechsten Start der Europarakete „Ariane“ am Donnerstag letzter Woche und während des siebten Fluges der amerikanischen Raumfähre, der nach knapp sechs Tagen Dauer an diesem Freitag enden soll, lauteten die Urteile „perfekt“, „einwandfrei“ und „ohne jede Panne“.

Nach dem Fehlschlag im vergangenen September brachte die „Ariane“ den europäischen Nachrichtensatelliten ECS-1 sowie einen deutschen Amateurfunksatelliten in exakt die vorgesehenen Umlaufbahnen. Damit stiegen die Chancen, daß sich die „Ariane“, ein gemeinsames Projekt zehn europäischer Staaten (deutscher Anteil: gut 20 Prozent), den erhofften Zwei-Milliarden-Mark-Anteil an kommerziellen Satellitenstarts bis zum Ende des Jahrhunderts ergattern kann.

Der „Challenger“-Flug ist ungleich komplizierter als die europäische Ex-und-hopp-Mission. An Bord befinden sich erstmals fünf Astronauten, darunter als erste Amerikanerin die 32jährige Physikerin Sally Ride und als erster Arzt der 39jährige Norman Thagard. Die „Challenger“ beförderte knapp 15 Tonnen Nutzlast ins All: einen kanadischen und indonesischen Nachrichtensatelliten, verschiedene Forschungsexperimente sowie den ersten wiederverwendbaren Kunstmond SPAS – eine mit acht Experimenten bestückte, in München gebaute Weltraumpalette zum Preis von 32 Millionen Mark. Sally Ride und ihr Kollege John Fabian brachten SPAS am Mittwoch mit Hilfe eines mechanischen Armes ins All und fingen ihn neuneinhalb Stunden später wieder ein.

Geht alles weiterhin gut, landet „Challenger“ diesen Freitag gegen 15.53 Uhr MEZ auf der neuen Betonpiste am Cape Canaveral: noch eine Erstleistung, die bald zum Alltag gehören wird. GH