Präsident Ronald Reagan hat sich als echter Politiker erwiesen. Mit einem sechsten Sinn für die Wünsche seiner politischen Klientel in der Finanzwelt ausgestattet, hat er eigene Präferenzen zurückgestellt und Paul A. Volcker als Notenbankchef behalten. Zeitweise sah es so aus, als würde er den unbequemen Mann für einen Nachfolger aus dem republikanischen Lager opfern.

Da er es nicht getan hat, ging ein Aufatmen durch die Wall Street, die international tätigen Banken und alle Quartiere der westlichen Welt, in denen’ die Stabilität eine Heimstatt hat. Denn Volcker hat die Rate der Geldentwertung in den USA von 13 auf weniger als auf vier Prozent heruntergebracht. Angesichts der gigantischen Haushaltsdefizite, die Reagan wegen seiner Rüstungspolitik in Kauf nimmt, war das eine beinahe übermenschliche Leistung. Weil die Regierung nicht mitzog, mußte er härter auf die geldpolitische Bremse treten, als es sonst nötig gewesen wäre. Das hat ihm den Vorwurf der Brutalität eingetragen. Er lebte damit und wird weiter damit leben.

Für die Bundesrepublik bedeutet die Entscheidung Reagans die Gewißheit, daß die Zinsen in den USA nicht über eine inflatorische Ausweitung der Geldmenge nach unten gedrückt werden. Auch bei uns können die Zinsen dann nicht sinken, es sei denn, die Mark geriete wieder einmal unter Aufwertungsdruck. R. H.