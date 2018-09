Zwei Wissenschaftler streiten über den Fleiß der Deutschen

Von Erika Martens

Für Bundeswirtschaftsminister Otto Graf Lambsdorff war alles klar. Nach einer Reise durch den Fernen Osten wußte er, warum die Wirtschaft in Japan so viel besser floriert als in der Bundesrepublik: Die Deutschen müssen einfach mehr und produktiver arbeiten, predigte der Minister im Juli 1980.

Die Botschaft hörten Unternehmer gern, hatte der Minister doch endlich einmal ausgesprochen, was sie schon längst als Quelle allen Übels erkannt hatten. Die Arbeitnehmer und ihre Vertreter schrien dagegen erbost auf. Als reichlich infam tadelten die Gewerkschaften die Schuldzuweisung des "Wirtschaftsgrafen".

Inzwischen haben sich auch Wissenschaftler des heiß umstrittenen Themas angenommen. In Streitbriefen untersuchten die Allensbacher Meinungsforscherin Elisabeth Noelle-Neumann und der Berliner Nationalökonom Burkhard Strümpel, wie es denn nun wirklich bestellt sei um die "Arbeitseinstellung der Deutschen". Das Projekt, das von der Stiftung Volkswagenwerk gefördert und zusammen mit dem Berliner Aspen Institut durchgeführt wurde, bediente sich zahlreicher Meinungsumfragen als Basis. Der besondere Reiz des Unternehmens, dessen Ergebnisse jetzt veröffentlicht wurden, liegt darin, daß die Forscher von grundverschiedenen Ausgangspositionen ausgehen. Elisabeth Noelle-Neumann vermutet die Ursache des gestörten Verhältnisses zwischen Mensch und Arbeit "zuerst bei den Menschen, die sich von der Arbeit abwenden", Burkhard Strümpel dagegen "bei der Arbeit, die es an Menschlichkeit und Sinnbezug fehlen läßt".

Schuld der Medien?

Die Kluft zwischen beiden Thesen tut sich indes schon bei der Interpretation der Umfrageergebnisse über die Zufriedenheit der Deutschen auf. Strümpel zieht zum Beleg für seine Auffassung andere Umfragen des Allensbacher Instituts für Demoskopie heran als dessen Chefin Noelle-Neumann. So erkennt der Berliner Wissenschaftler eine negative Tendenz, wo Elisabeth Noelle-Neumann das Gegenteil sieht.