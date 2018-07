Der Ausbau der Falkland-Inseln in eine Festung findet bei den Briten nicht nur Zustimmung. So stieß der Plan der Regierung, einen neuen Flugplatz bei Port Stanley zu bauen, Anfang dieser Woche gleich auf doppelten Widerstand der Opposition im Unterhaus – zum einen, weil er fast eine Milliarde Mark an Baukosten verschlingen wird, zum anderen, weil Bauarbeiter und Material für das Großprojekt via Südafrika auf die Inseln transportiert werden sollen.