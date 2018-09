Ustinow-Verschnitt

Propheten links, Propheten rechts, der sowjetische Verteidigungsminister Ustinow als Weltkind in der Mitten. Die Frankfurter Rundschau entnahm seiner jüngsten Rede, „daß die UdSSR auf einer Anrechnung der britischen und französischen Atomwaffen bei den Genfer INF-Verhandlungen über Mittelstreckenraketen in Europa verzichten könnte, falls diese Waffen bei den Genfer Verhandlungen über die Begrenzung strategischer Rüstungen (Start) berücksichtigt werden . Die Welt befand hingegen: „Mit diesen eindeutigen Äußerungen ... zerstörte der sowjetische Marschall zumindest vorerst alle westlichen Hoffnungen, die Sowjetunion sei möglicherweise bereit, auf die Geschäftsgrundlagen zurückzukehren, die sie in Genf bereits einmal akzeptiert hatte.“

Wer die Marschall-Rede nicht einäugig las, fand weder das eine noch das andere unwiderruflich bestätigt. Wörtlich sagte Ustinow: „Sollen wir davon absehen, die nulearen Rüstungen Großbritanniens und Frankreichs auf seiten der Nato einzubeziehen? ... Schon in der Absicht, diese Rüstungen nicht in die nuklearen Kräfte mittlerer Reichweite der Nato in Europa einzubeziehen, kann man unmöglich Objektivität erkennen.“ Ob diese Waffen deshalb aber unverzichtbar bei INF anzurechnen sind oder vielleicht doch noch bei Start, das legt Ustinow nicht hundertprozentig fest – er hat die Genfer Tür weder weiter aufgestoßen noch endgültig zugeschlagen.

Abrüstung

Über 300 amerikanische Bürger protestierten gegen eine neue Einrichtung des amerikanischen Militärs, und Verteidigungsminister Caspar Weinberger reagierte prompt: Im Bereich seiner Kompetenzen dürfen keine Hunde mehr zu Experimentier- oder Übungszwecken erschossen werden. Seine Verfügung folgte wenige Tage, nachdem die Washington Post berichtet hatte, daß an der Stabsarztschule in Bethesda vor den Toren der amerikanischen Hauptstadt ein Schießstand für Tiere eingerichtet werden sollte. Betäubten Hunden und anderen Tieren sollten hier Schußverletzungen beigebracht werden, wie sie Soldaten im Kampf erleiden. Die Militärärzte hätten dann Gelegenheit gehabt, die Behandlung dieser Verletzungen zu üben. Das Wound Laboratory, das wegen des öffentlichen Protestes nun funktionslos ist, soll um die 70 000 Dollar gekostet haben.

Solidarität international

Der polnische Historiker Adam Michnik, seitdem 13. Dezember 1981 als führender Vertreter der Bürgerrechtsbewegung KOR in Haft, ließ aus dem Warschauer Zentralgefängnis die folgende Botschaft in den Westen gelangen: „Vor dem Prozeß gegen die chilenischen Arbeiter und Studenten, denen vorgeworfen wird, am ‚nationalen Protesttag‘ gegen die Militärdiktatur teilgenommen zu haben, schließe ich meine Stimme der aller Freunde der Freiheit in Chile an und versichere die politischen Gefangenen in diesem Land meiner Bewunderung und Solidarität.“