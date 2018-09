/ Von Jes Rau

Drei Jahre hat man in Detroit davon geträumt, jetzt scheint es Wirklichkeit zu werden: Der Autoboom kündigt sich an! Überzeugen kann man sich davon bei „Paragon Oldsmobile“. Im Schauraum des General Motors-Händlers am Northern Boulevard im New Yorker Stadtteil Queens herrscht dieser Tage reger Betrieb. Hauptattraktion ist ein glitzernder „Cutless Siera“, dessen großzügige Abmessungen und komfortablen Plüschsitze offensichtlich nostalgische Erinnerungen an die Straßenkreuzer von gestern wecken.

Anders als noch vor ein paar Monaten probieren die Besucher von Paragon Oldsmobile nicht nur aus, welcher Wagen ihnen steht, sondern sie kaufen auch oder schließen Leasing-Verträge ab. Die Händler des General-Motors-Konzerns verkaufen derzeit in den USA fast fünfzig Prozent mehr Autos als vor einem Jahr. Der Verkaufsanstieg der US-Autoindustrie insgesamt liegt bei vierzig Prozent. Setzt sich der jetzige Trend fort, können die US-Hersteller damit rechnen, daß sie insgesamt in diesem Jahr mehr als sieben Millionen Personenwagen an den Mann bringen können.

Das ist noch weit entfernt von den über elf Millionen Einheiten, die Amerikas Autobauer in der bis 1978 reichenden guten alten Zeit verkaufen konnten. Aber offensichtlich ist das derzeitige Absatzniveau hoch genug, um Gewinne übrigzulassen. Detroits große Drei – das sind General Motors, Ford und Chrysler – erwirtschafteten im zweiten Quartal dieses Jahres einen Gesamtprofit von 1,89 Milliarden Dollar. Soviel verdienten die drei Unternehmen nicht einmal in den Frühlingsmonaten des Rekordjahres 1978.

Daran kann man ermessen, welche Veränderungen in der Zwischenzeit im Auto-Business stattgefunden haben. Amerikas Automanager haben in den Krisenjahren lernen müssen, daß es fürs Überleben nicht mehr ausreicht, auf die Wiederkehr normaler Zeiten mit normalen Absatzzahlen zu warten. Statt dessen haben alle drei Firmen – vor allem natürlich der vom Bankrott unmittelbar bedrohte Chrysler-Konzern – einschneidende Maßnahmen ergriffen, um die Fixkosten zu verringern und auf diese Weise die Gewinnschwelle herunterzudrücken.

Veraltete Fabriken wurden entweder stillgelegt oder modernisiert. Produktionsverfahren wurden rationalisiert. Roboter wurden eingestellt. Die Unternehmensorganisation wurde teils gestrafft, teils dezentralisiert. Die Abnahme von Zulieferteilen wurde mit deren Verwendung synchronisiert, um die kostspielige Lagerhaltung zu verringern. All das hat die Arbeitsproduktivität ansteigen lassen, obwohl diese in Rezessionsjahren normalerweise zurückgeht infolge geringeren Produktionsvolumens. Besonders stark ist die Arbeitsproduktivität bei Chrysler gewachsen. Während ein Beschäftigter von GM und Ford zehn und elf Autos pro Jahr herstellt, stieg bei Chrysler diese Zahl auf 16 Wagen. Vor drei Jahren schaffte ein Chrysler-Beschäftigter 13 Wagen.