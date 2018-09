Hörenswert

Dick Wellstood & Dick Hyman: „I wish I were Twins – Piano Duos“. Der eine wird im November 56, der andere wurde es im April; aber es ist nicht nur dasselbe Geburtsjahr, das die beiden wünschen ließ, Zwillinge zu sein, sie ähneln einander auch sonst: Sie sind wohltrainierte, alterfahrene Pianisten, sie haben dies und das mit diesem und jenem gespielt, aber sie sind immer dem Swing treu geblieben. Hier führen sie nicht nur dies vor – in einem unterhaltsamen, beschwingten Konzert –, sondern auch ihren Zwillingstraum: Sie machen Musik wie einer. Sie spielen leicht, scheinbar unbekümmert, sie reagieren gewandt aufeinander, und wer die felschen Noten zählt, ist ein Spielverderber. Vielleicht sollte man nicht so genau hinhören, sondern sich eher wie in einem Kaffeehaus oder an der Bar fühlen: Man trinkt und träumt und läßt sich seine Gedanken untermalen und manchmal aus denselben reißen – weil es trotz allem Passagen gibt, die einen sehr genau hinzuhören zwingen. (Swingtime Records, Postfach 8 60 66 66, 8 München 86; Best.-Nr. 8204)

Manfred Sack

Hörenswert, aber enttäuschend

„Zoltán Kocsis spielt Wagner“. Einer, der es wissen muß, weil er selber solches hinreichend viel und hinreißend gut spielt, Cyprien Katsaris, nennt sie die „illegitimen Kinder zweier Komponisten“: die „Transkriptionen“ (die nicht zu verwechseln sind mit den „Reduktionen“, etwa im Klavierauszug). Franz Liszts Klavierfassung der Vorspiele oder von Highlight-Szenen aus Wagner (wie der Sinfonien Beethovens oder den Orgelpräludien Bachs) sind neue, eigene Kompositionen, die ein ganzes Orchester samt Solisten und Chor auf das Klavier packen. Daß dort alle Platz haben, muß der Pianist beweisen mit seinem technischen Können, vor allem aber auch durch seine Musikalität – er muß auf dem Klavier Orchester spielen. Zoltán Kocsis, vor allem den Musikfernsehern als der Klavier und Cembalo spielende Knabe Mozart (Z. K.: geboren 1952) bekannt, bereichert die Sammlung um eine eigene Version der „Meistersinger“- und „Tristan“-Vorspiele. Diese Übertragungen zeigen das gewiß exzellente Klavierspiel des Ungarn, die souveräne Technik, das brillante und kräftige Akkordspiel wie die saubere Trennung polyphoner Stimmführungen. Aber schon die ersten Takte des „Tristan“-Vorspiels lassen erkennen, daß ein Blasinstrument mit seinem anhaltenden Ton nicht auf das Klavier mit dem verklingenden Ton übertragen werden kann. So ungefüllt hatte Richard Wagner seine Pausen nun auch nicht komponieren wollen – Liszt wußte, warum er solche Stücke nicht transkribierte. Die Effekte schützen selbst Bayreuth-Gegner vor der Enttäuschung nicht. (Philips 9500 970)

Heinz Josef Herbort