Von Hans-Christoph Blumenberg

1. Der große Preis

Wie hieß das Schiff, auf dem vor dreihundert Jahren eine kleine Schar tapferer Bürger der Stadt Krefeld in die Neue Welt gelangte – von keiner Ahnung geplagt natürlich, daß eines schlimmen Tages undankbare Nachgeborene im nämlichen Krefeld gegen „unsere Schutzmacht“ randalieren würden? Wer am Donnerstag der vergangenen Woche, kurz vor der Tagesschau, im Dritten Fernseh-Programm des WDR richtig getippt hatte – „Concord“ hieß der Kahn durfte auf einen köstlichen Preis hoffen: Zehn der wirklich adretten T-Shirts der „Aktuellen Stunde“, bunt bedruckt und waschmaschinenfest, wurden unter den geschichtskundigen Menschen Nordrhein-Westfalens verlost. So zuschauerfreundlich kann das Fernsehen sein!

„Die aktuelle Stunde“, eine sechzig Minuten lange News Show nach angelsächsischem Muster, bei der sich die Moderatoren „locker die Bälle zuwerfen“ sollen, wie man es bei der CBS und anderswo eben abgeschaut hat, ist der jüngste Beitrag des WDR zur „Regionalisierung“ seines Fernseh-Programms. Denn nicht die große Welt kommt da zwischen neunzehn und zwanzig Uhr ins Haus, sondern das eigene Ländle in seiner wunderbaren Vielfalt. Rund um die Sonnenbrille kreist ein Beitrag, auch die Umweltverschmutzung kommt vor, der Sport zu seinem Recht, das Wetter nicht zu kurz. Letzteres wurde auch schon von Chris Howland angesagt, dem unsterblichen Komiker, getreu der Devise des WDR-„Regionalisierungsbeauftragten“ und Landesprogramm-Chefs Claus Hinrich Casdorff: „Wir müssen da richtig ran und klotzen.“

Nun klotzen sie seit Januar 1983, immer munter, immer neckisch, zu Lande, zu Wasser (die „Aktuelle Stunde“ hat ihr eigenes Boot), in der Luft. Zum Ende jeder Sendung gibt es einen „Bildspaziergang“ durch das schöne Nordrhein-Westfalen. So wie „Die aktuelle Stunde“ stelle er sich das Fernsehen von Entenhausen vor, sagte ein bekannter Medienkritiker. Das mag ungerecht sein: In Entenhausen wohnen Donald Duck und seine fröhlichen Spielkameraden. Ist Entenhausen überall?

Weg vom nivellierenden Sog der Zentren, ein neuer Blick auf das Authentische und Besondere der Region, der belächelten „Provinz“: Je ungestümer die Bilder und Töne einer von wenigen Metropolen aus gesteuerten, leicht konsumierbaren und zum ständigen bewußtlosen Konsum animierenden Einheits-Kultur auf uns einstürzen, vorbei an wirklichen Bedürfnissen und Wünschen, desto notwendiger erscheint die Besinnung auf die Nahaufnahme. Wenn „das Zentrum den Rest des Landes seinem Bild angeglichen“ hat (Pier Paolo Pasolini), hilft nur die Stärkung des Regionalen, des Einzigartigen gegen die Diktatur der als für alle verbindlich verkündeten Mittelmäßigkeit.

Es heißt nicht den Freiherrn von Sell und all die Programm-Planer beim WDR, beim NDR, beim Südwestfunk und überhaupt draußen im Lande zu unterschätzen, wenn man ihnen unterstellt, daß sie bei ihren Regionalisierungs-Projekten am allerwenigsten an die kulturkritischen Überlegungen von Pasolini und all der neuen Mundart-Dichter, Dialekt-Sänger und Heimat-Künstler gedacht haben. Solche Leute sind immer Minderheiten. Und Minderheiten sind immer ein Störfaktor: zumal bei dem sich längst abzeichnenden Kampf der öffentlich-rechtlichen Anstalten gegen private Programm-Anbieter, die allerorten auf den lukrativen Medien-Markt drängen. Die Gegen-Strategie ist so simpel wie einleuchtend: Wo der private Hase auftritt, muß der öffentlich-rechtliche Igel schon dasein.