Die jüngeren Jahrgänge der oberen Mittelschicht machen die Mode, sagen uns die Soziologen. Wenn wir das nun großzügig auslegen und unter besonderer Berücksichtigung des Komparativs, dann rechnen die Dreißigjährigen einwandfrei dazu. Befragen wir, mal ganz freihändig, unsere konkrete persönliche Erfahrung, liegt die Schwelle sogar noch fünf, sechs Jährchen drüber. Es spricht also alles dafür, daß in diesem Falle gerade diejenigen den Trend gesetzt haben, die eine ganz scharfe Kurve kratzen mußten: Die Rede ist von Hortensien und wie wir sie nun wieder mögen.

Schließlich handelt es sich nicht um eine gleichbleibende und ausdauernde Liebe. Man braucht nicht in graue Vorzeiten zurückzugehen, um sich an den Stammplatz im Fleischerladen zu erinnern, der ihr später immer so anhing. Bis tief in die Sechziger hinein standen die rosa und hellblauen Topfblumen dort auf dem blankgescheuerten falschen Marmor. Knapp unterhalb der schweren Blüte wurden die Stengel mit Klammern an eigens dazugesteckte Stöcke gebunden, was dem Ganzen eher etwas Kleinliches gab.

In Norddeutschland bekam man die „Schlachterblume“ grundsätzlich und meistens in mehrfacher Ausführung zur Konfirmation geschenkt, Süddeutsche ergreift beim Anblick von Hortensien eine heftige Erinnerung an die Erstkommunion. In schöner ökumenischer Eintracht wurde sie Ende Mai in den Vorgarten gepflanzt, nicht nur wegen der nach außen gewandten Zierde fürs Eigentum, sondern auch weil die Hauswand der nie ganz winterharten Pflanze Schutz bot. Daß sie im Halbschatten der Friedhöfe prima gedieh, hat auch nicht weiter zu ihrem Ansehen beigetragen, es womöglich noch geschmälert.

Natürlich hat es Menschen gegeben, an denen ist die ganze Sache abgeprallt. Ungerührt haben sie über die Jahre die prächtigen, je nach Säuregrad des Bodens rot oder blau changierenden Büsche großgezogen. In den großen Städten aber, wo man direkter auf den Flügelschlag der Mode reagiert, da war die Hortensie plötzlich ganz und gar out. Man fand sie von Herzen dämlich, und der Gerechtigkeit halber muß angemerkt werden, daß eine ganze Reihe von Leuten, standhafte und Männer vor allem, auch in diesen Zeiten des Umschwungs bei ihrem Urteil geblieben sind. An Hortensien scheiden sich noch anno 83 die Geister.

Ob die nostalgische Welle vor drei, vier Jahren den Umdenkungsprozeß eingeleitet hat, ist schwer zu sagen. Möglicherweise hat der Visconti Film vom „Tod in Venedig“ den Boden bereitet, indem er den Hortensien den Weg wies weg von der Schlachterauslage, hin zur Vergänglichkeit.

Jedenfalls fand der Durchbruch auf diesem Felde und sozusagen kopfüber statt; Als man anfing, die Hortensien zum Trocknen aufzuhängen, wurden sie unversehens zum Kunstgewerbe. Die verblassende Farbe, die Haut wie Pergament zeigte das verkannte Stück in ganz neuem Licht.

Mir nichts, dir nichts war sie runter vom miefigen Image, und die Entwicklung, man muß das offen bekennen, hat uns richtig frei gemacht für Neues und den Sinn geschärft für die zerbrechliche Schönheit auch der lebenden Pflanze.