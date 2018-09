Der Intendant geht ab. Wohin er auch gehen mag (in eine andere Stadt oder in den wohlverdienten Ruhestand) – es folgt seinem Abgang ganz unvermeidlich ein schönes Bilderbuch. Darin werden des scheidenden Intendanten Taten gewürdigt, seine Untaten gnädig verschwiegen. Man betrachtet solche Tneater-Bilderbücher, wie man Familienalben betrachtet: gerührt, versöhnt, weil es („insgesamt“ und „trotz allem doch“) eine gute, eine glückliche Zeit gewesen ist. Man braucht sie einfach, diese trostreichen Bücher, braucht die Theater-Legenden, um von den täglichen Theaterkrisen nicht völlig entmutigt zu werden.

Von 1973 bis 1983 war Hans-Reinhard Müller Intendant der Münchner Kammerspiele, Nachfolger von Hans Schweikart und August Everding. Zusammen mit seinem Nachfolger Dieter Dorn und dem Regisseur und Dramaturgen Ernst Wendt legt nun auch Müller sein Erinnerungsbuch vor: „Theater für München. Ein Arbeitsbuch der Kammerspiele 1973 bis 1983“, mit Photos von Oda Sternberg, Süddeutscher Verlag München, 49,– Mark. Unter den zahllosen Erinnerungsbüchern ist dieses „Arbeitsbuch“ eines der wenigen lesens- und sehenswerten geworden. Obwohl...

Obwohl ausgerechnet der plaudersüchtige, bis zur Erschöpfung (seiner selbst und des Lesers) feuilletonierende Armin Eichholz den kritischen Überblick über zehn Jahre Müller verfaßt hat.

Womit sichergestellt war, daß die Gegenposition zur Kammerspiel-Arbeit eher zahnlos witzelnd als bissig formuliert wurde. Und obwohl sich die Herausgeber dem zeitgenössischen Laster der Selbstkritik fast gar nicht unterworfen haben. Es verteilen also Müller, Dorn und Wendt ihr Lob dezent über Wendt, Dorn und Müller gleichermaßen.

„Die Kammerspiele sind unter den Großstadtbühnen eine der wenigen intakten: die Aufführungen der zehn Jahre hatten einen dramaturgischen Zusammenhang, sie waren gebunden durch die kontinuierliche Arbeit von Regisseuren, die sich fest ans Haus banden, und getragen von einem gewachsenen, kaum fluktuierenden Ensemble, das seinesgleichen sucht. Die Herausgeber wagen das so schlicht zu sagen...“

So war es. War es so? Haben die Münchner Kammerspiele im letzten Jahrzehnt, wie Wendt stolz nun auch in der Münchner Abendzeitung behauptet, „ein Kapitel deutscher Theatergeschichte geschrieben“ ? Oder kann man es so schlicht dann doch nicht sagen?

Aus der Ferne sah es nämlich manchmal so aus, als würde die Konkurrenz zweier ehrgeiziger (aber oft nur in Maßen inspirierter Regisseure) das Haus weniger beflügeln als lähmen und auszehren. Erinnert man sich heute an die schönsten Aufführungen der „Ära Müller“, fallen einem eben nicht die Inszenierungen der Herausgeber ein, trotz Dorns „Minna von Barnhelm“ und Wendts „Käthchen von Heilbronn“, sondern: Taboris „Shylock“, Thomas Langhoffs „Platonow“, Luc Bondys „Sommer“ und „Die Goldenen Fenster“ von Robert Wilson – Oda Sternbergs Photo zeigt eine Szene hieraus.

Eigenlob stinkt, sagte man früher. Nein, dies ist ein überaus wohlriechendes, geschmackvoll gestaltetes, elegant umbrochenes Buch. Das größte intellektuelle Vergnügen: Ernst Wendts Programmheft-Aufsätze – ein Vergnügen, das hier von keiner Ernst-Wendt-Inszenierung getrübt werden kann. B.H.