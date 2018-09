Forschungsminister Heinz Riesenhuber will mehr Abstimmung zwischen Wirtschaft, Wissenschaft und Politik

Bundeswirtschaftsminister Otto Graf Lambsdorff bekommt Konkurrenz. Nachdem zunächst er der Faszination japanischer Lebensart erlag und den deutschen Arbeitern wortreich empfahl, sich Japan zum Vorbild zu nehmen und nicht länger auf der faulen Haut zu liegen, drängt es nun den Forschungsminister, zu fernöstlichen Weisheiten Zuflucht zu nehmen. Heinz Riesenhuber hat seine Erkenntnis soeben verdeutscht: „Nicht kopieren, sondern kapieren.“

Der Rat ist Riesenhubers Schlußfolgerung aus einer vom Forschungsministerium finanzierten Prognos-Studie über die staatliche Forschungspolitik Japans. Das Fazit der Baseler Gutachter lautete: Im Vergleich zur Bundesrepublik wird in Japan mit weit weniger Geld viel mehr erreicht. Daß Riesenhuber das Gutachten für wichtig genug hielt, es letzte Woche persönlich vorzustellen, hatte zum einen den Grund, daß er damit auch ein Signal für die eigene Forschungspolitik setzen wollte, zum anderen, daß er sich in einen gewissen Gegensatz zu Lambsdorff begibt.

Schließlich ist es der Wirtschaftsminister gewesen, der die offizielle Forschungspolitik Tokios als „staatliche Innovationslenkung“ beklagte und die Japaner sogar eines „Protektionismus der dritten Art“ beschuldigte. Riesenhuber will von alledem nichts wissen. Klipp und klar leitet er aus der Studie das Urteil ab: „Das Bild zentraler, staatlicher Steuerung von Forschung und Entwicklung ist nicht zutreffend.“ Kollege Lambsdorff also irrt.

Nun ist es gewiß keine Kunst, jede beliebige Studie so auslegen zu lassen, wie es gefällt. Und ganz offenkundig hat Heinz Riesenhuber Gefallen daran gefunden, daß in Japan Staat, Wissenschaft und Wirtschaft eng miteinander kooperieren, ganz gewiß sehr viel enger als bei uns. Zuviel wird bei uns noch im Elfenbeinturm gehegt und gehätschelt, ängstlich be- und gehütet. Und was staatliche Denkfabriken – Universitäten wie Institute – neu entwickeln, gelangt viel zu spät zur Anwendung. Schon als Abgeordneter beklagte Riesenhuber, daß die Schwächen des deutschen Forschungssystems gerade dort liegen, wo die Japaner laut Prognos ihre Erfolge erzielten, „in der Nutzung von Grundlagenwissen und angewandter Forschung zur Entwicklung kostengünstiger Produktionsprozesse und anwendbarer Produkte, d. h. bei der ziel- und problemorientierten Forschung, bei dem Schritt von der Erfindung zur Innovation“,

Das deutsche Problem ist sicher nicht der Mangel an Geist, die Grundlagenforschung ist qualitativ höherstehend als die der Japaner. Das deutsche Problem findet laut Prognos seinen Ausdruck vielmehr „in individueller Eigenbrötelei, organisationsinternen Zuständigkeitskämpfen, in Abgrenzungsängsten und Absicherungsüberlegungen“. Spezialisierung und eine Tendenz zur perfekten Arbeitsteilung verhinderten eine die verschiedenen Disziplinen übergreifende Zusammenarbeit. Forschungspolitik ist bisher auch nur mangelhaft mit der Wirtschafts- und Bildungspolitik verknüpft; und noch immer sind die Berührungsängste zwischen Wissenschaft und Wirtschaft sehr ausgeprägt, was wiederum zur Folge hat, daß vielfach notwendige Fragestellungen ausbleiben, ausbleiben müssen. Der Austausch von Führungskräften aus beiden Bereichen, anderswo Grundlage neuer Kreativität, hat in der Bundesrepublik Seltenheitswert. Institute, die einst auf Zeit und für bestimmte Aufgaben gegründet wurden, haben sich verselbständigt und bestimmen oft selbstherrlich meist überflüssige Aufgaben, nachdem die alten Ziele erreicht sind.

Alles das hat Japan vermieden. Riesenhuber ist sich zwar im klaren, daß sich weder einzelne Maßnahmen noch Instrumente der japanischen Forschungspolitik übertragen lassen, dennoch ist er überzeugt: „Übertragen kann man das Grundmoment einer aktiven, breit angelegten Innovationspolitik, die in ihren Zielen und Maßnahmen durch eine weitreichende Abstimmung zwischen Wirtschaft, Wissenschaft und Politik gekennzeichnet ist.“ Dies wird nicht per Appell funktionieren, es bedarf auch eines institutionellen Rahmens. Spätestens an diesem Punkt gerät Riesenhuber in Konflikt mit dem Wirtschaftsminister, der hinter einer solchen Forschungspolitik marktfeindliche Kräfte wittern wird.

Riesenhuber braucht den Konflikt nicht zu scheuen. Eine weiterreichende Abstimmung zwischen Gruppen muß nicht gleich staatliche Lenkung oder Kartell bedeuten. Die Vorstellung, die Riesenhuber von der Forschungspolitik entwickelt, enthält vielmehr einen bisher sehr vernachlässigten Aspekt, wie ihn der Heisenberg-Schüler und -Nachfolger am Max-Planck-Institut für Physik und Astrophysik, Hans-Peter Dürr, einmal provozierend einfach formulierte: „Es gibt in der Welt keine Teile, die nicht irgendwie mit dem Ganzen verkoppelt und vernetzt sind.“ Wolfg. Hoffmann