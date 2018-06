John K. Galbraith, Jahrgang 1908, unter Kennedy Botschafter in Indien, aber kein Karriere-Diplomat, bemerkt in seinen Memoiren „Leben in entscheidender Zeit“, er habe sich während der Jahre seines Dienstes sowohl in Washington wie in Neu-Delhi den Ruf eines äußerst fleißigen Beamten erworben – bei einer durchschnittlichen Arbeitszeit von zwei Stunden am Tag.