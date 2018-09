Nett

„Der Rammbock“ von José Giovanni, der seine ersten Kriminalgeschichten im Gefängnis schrieb. Verfilmt wurden sie dann von Claude Sautet oder Robert Enrico, von Jacques Becker oder von Jean-Pierre Melville. Die Geschichten handeln oft von Gefängnissen, von Gefängnisausbrüchen und von den Schwierigkeiten danach. Andere handeln vom Leben, das ein Gefängnis ist, von großen Coups, die den Ausbruch sichern sollen, und von den Schwierigkeiten danach. Giovannis Helden, immer wieder gespielt von Lino Ventura, träumen ganz fest, daß es ein anderes Leben gibt, das frei ist von Enttäuschung und Verrat, frei von Alltäglichem und frei von Einsamkeit. Sie glauben an Freundschaft, und sie glauben an Erfolge, die mit einem Schlag alles verändern. In „Der Rammbock“ gewinnen die Helden am Ende, weil sie ihr tagtägliches Scheitern durch den großen Coup ausradieren. Der Film spielt mit den alten Motiven, aber er setzt sie neu zusammen: zu einem komödiantischen Abenteuerfilm. Das Gefängnis ist hier die überfüllte Arbeiterunterkunft einer kanadischen Goldmine. Und der Ausbruch wird möglich, als die Mine überfallen wird und Lino Ventura es gelingt, dabei zu überleben und dann die Gangster zu erschießen. Er behält das Gold für sich, den Schatz, der das andere Leben verheißt: „die Insel in der Sonne“. Daß das nicht mythisch formuliert wird, sondern eher parodistisch: Dafür sorgt vor allem die Musik Ennio Morricones. Aber auch das vergnügte Spiel von Lino Ventura. Für ihn gilt als Darsteller, was über ihn als Figur gesagt wird: „Wenn er arbeitet, amüsiert er sich, und wenn er sich amüsiert, arbeitet er.“ Norbert Grob

Dumm-dreist

„Flashdance“ von Adrian Lyne spielt in der US-Stahlmetropole Pittsburgh, einer der häßlicheren Stellen dieser Welt. Doch Spezialisten gibt es ja für jede Art von Niedertracht, und so gelingt es dem britischen Werbefilmer Lyne spielerisch, die Knochenarbeit von Metallarbeitern in einen exotisch-malerischen Hintergrund für eine verkaufsträchtige Markenartikelkombination zu verwandeln – Jeans-Mode im zupackenden Arbeiter-Look, Disco-Musik zu aseptischer Aerobic-Fleischbeschau und eine Prise der guten alten Ideologie, daß im Lande des „Keep Smiling“ mit ein bißchen Nettigkeit jeder seinem Slum entfliehen kann. Zum Beispiel das Mädchen Alex (Jennifer Beals), die als Schweißerin in einem Stahlwerk arbeitet (dufte Kleidung, sexy Boß und ein Licht, das David Hamilton neidisch machen könnte). Da sich die Menschen gern belügen lassen – wer mag schon die Arbeitslosen von Pittsburgh sehen –, und da die Filmmusik („What a Feeling“) dem Zielpublikum massiv über die einschlägigen Radiostationen zuvor ins Ohr gehämmert wurde, hatten die Spezialisten Erfolg. „Flashdance“ wurde zum Musikfilm-Hit des US-Kinosommers. Da fühlten sich natürlich auch deutsche Magazine verpflichtet, Jennifer Beals als weiblichen John Travolta zu entdecken. Bodo Fründt

Altmodisch

„Immer auf die Kleinen“ von Jerry Lewis. Über Komik läßt sich streiten: Wer Otto schätzt, der kann mit Loriot oft nichts anfangen, und wem beim Anblick unseres wandernden Bundespräsidenten die Tränen über beide Backen springen, der lacht noch lange nicht bei Millowitsch. So hat auch Jerry Lewis seine treue, nur ihm ergebene Gemeinde, obwohl er hierzulande nie so populär wurde wie etwa sein genialer Landsmann Woody Allen. Sein neuer Film „Immer auf die Kleinen“ (Smorgasbord) ist eigentlich gar keiner, sondern eher ein dickes, bonbonbuntes Bündel neckischer Sketche, eine Gag-Show amerikanischen TV-Musters; nur die eingestreuten Werbesprüche fehlen. Da hüpft er also, wie gehabt, durch die klapprigen Studiokulissen, der ewige Zappelphilipp und Grimassenschneider, diesmal als glückloser Warren Nefron, vom Desaster verfolgt und immer Opfer der Objekte – ein Zirkusclown der alten Schule. Durch Gespräche Warrens mit seinem Psychiater, der bei dem Versuch, seinem Patienten wieder auf die Beine zu helfen, schließlich selbst den Verstand verliert, nur flüchtig zu einer Handlung zusammengeklebt, findet sich hier, in Lewis’ 47. Film wieder alles versammelt, was kindliche Gemüter seit Jahrtausenden erheitert: mißglückte Selbstmorde, glatte Fußböden, heimtückische Türen, Kippsessel und Gemälde, die plötzlich Eigenleben entwickeln. Auch wer schon immer einmal sehen wollte, wie Jerry Lewis einen Wolkenkratzer zum Einsturz bringt, der ist hier richtig. Nichts Derbes, Satirisches schon gar nicht, Kalauer statt dessen (aber Jerry-Lewis-Kalauer!), viel Klamauk – für alle Fans und Freunde des verstaubten Humors ein Muß also. Benedikt Erenz

Empfehlenswerte Filme

„Das Gespenst“ von Herbert Achternbusch. „Die flambierte Frau“ von Robert Van Ackeren. „Eine ganze Nacht“ von Chantal Akerman. „Der Bienenkorb“ von Mario Camus. „Echtzeit“ von Hellmuth Costard und Jürgen Ebert. „Bolwieser“ von Rainer Werner Fassbinder. „Monty Python’s Der Sinn des Lebens“ von Terry Jones. „Der Android“ von Aaron Lippstadt. „Caté Malaria“ von Niki List. „Prince of the City“ von Sidney Lumet. „Sans Soleil“ von Chris Marker. „Grenzenlos“ von Josef Rödl. „Carmen“ und „Zärtliche Stunden“ von Carlos Saura. „New York City Girl“ von Susan Seidelman.